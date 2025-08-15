Likvidace osmi chladicích věží vysokých 114 metrů v bývalé uhelné elektrárně Cottam v Notinghamshire bylo podle provádějící firmy největší souběžnou demolicí chladicích věží, která kdy byla provedena, píše BBC.
Elektrárenský komplex se stavěl od roku 1964, svou misi pak začal o čtyři roky později. Předpokládalo se, že bude fungovat 30 let, provoz ale nakonec skončil až v roce 2019.
Komplex byl schopen vyrobit dost elektřiny pro 3,7 milionu domácností.
Celá imploze trvala pouhých deset sekund. Kompletní likvidace areálu je naplánovaná do začátku roku 2026.