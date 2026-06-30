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Levicová úderka v Demokratické straně sílí. Trump křísí strašáka komunismu

Adam Hájek
Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith &...

Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith & Freedom Coalition (26. června 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Zohran Mamdani na newyorském pochodu hrdosti LGBTQ komunity (28. června 2026)
Nová naděje pro americkou levici. Darializa Avila Chevalierová během kampaně v...
Demokratický kandidát do Kongresu Brad Lander (vpravo) se starostou New Yorku...
Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith &...
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Ještě nedávno to vypadalo, že republikáni dostanou v listopadových volbách do Kongresu pořádnou nakládačku. Nyní jim svitla jiskřička naděje. Ne díky ukončení války v Íránu či jiným „úspěchům“ Donalda Trumpa, ale kvůli politickému zemětřesení u jejich protivníků. Demokratické primárky v New Yorku totiž ovládli tři kandidáti, kteří jsou i na progresivní křídlo strany trochu moc doleva.

Víte, co je největší nebezpečí pro Ameriku?

Írán? Ani náhodou, ten jsme rozdrtili a udělali s ním nejlepší deal všech dob.

Čína? Opioidová krize? Migranti na jižní hranici? Teroristé? Řasy v zrcadlovém jezírku u Lincolnova památníku? Vedle jak ta jedle.

Jsou to komunisté. Bezbožní komunisté ohrožující americký způsob života. Tedy aspoň podle sobotního projevu Donalda Trumpa na křesťanské konferenci ve Washingtonu.

Demokratická gerontokracie se vyčerpala a mladí už nechtějí se skřípěním zubů hlasovat pro nenáviděnou Hillary Clintonovou, senilního Bidena nebo matnou Kamalu Harrisovou.

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