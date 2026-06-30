Víte, co je největší nebezpečí pro Ameriku?
Írán? Ani náhodou, ten jsme rozdrtili a udělali s ním nejlepší deal všech dob.
Čína? Opioidová krize? Migranti na jižní hranici? Teroristé? Řasy v zrcadlovém jezírku u Lincolnova památníku? Vedle jak ta jedle.
Jsou to komunisté. Bezbožní komunisté ohrožující americký způsob života. Tedy aspoň podle sobotního projevu Donalda Trumpa na křesťanské konferenci ve Washingtonu.
Demokratická gerontokracie se vyčerpala a mladí už nechtějí se skřípěním zubů hlasovat pro nenáviděnou Hillary Clintonovou, senilního Bidena nebo matnou Kamalu Harrisovou.