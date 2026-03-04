Plán na svržení režimu. USA vyzbrojí Kurdy, v Íránu mají rozpoutat povstání

  10:09
Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc.
Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) na vojenském cvičení poblíž Irbílu (15. ledna 2026)

Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) na vojenském cvičení poblíž Irbílu (15. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) na vojenském cvičení...
Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) hlídají na kontrolním...
Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) hlídají na kontrolním...
Členové Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) na vojenském cvičení...
Tisíce bojovníků íránských ozbrojených skupin působí podél irácko-íránské hranice, především v iráckém Kurdistánu. Několik těchto skupin od začátku války Spojených států a Izraele proti Íránu ve veřejných prohlášeních podle CNN naznačilo, že v Íránu plánují bezprostřední útok, a vyzvalo příslušníky íránské armády, aby dezertovali. Íránské revoluční gardy (IRGC) mezitím na kurdské skupiny podnikají údery. V úterý IRGC uvedly, že na Kurdy zaútočily desítkami dronů.

Trump v úterý hovořil s předsedou Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) Mustafou Hidžrím, uvedl podle CNN vysoce postavený představitel íránských Kurdů. Íránské kurdské opoziční síly se v nadcházejících dnech plánují zapojit do pozemní operace v západním Íránu, uvedl představitel. KDPI byla jednou ze skupin, na které při útocích cílily IRGC.

„Věříme, že teď máme velkou šanci,“ sdělil zdroj o načasování plánované akci. Uvedl, že milice očekávají podporu od Spojených států a Izraele.

ONLINE: Izrael zasáhl v Íránu bezpečnostní centra. USA útočí víc než kdysi v Iráku

Americký prezident rovněž v neděli telefonoval s iráckými kurdskými lídry o amerických útocích na Írán a o tom, jak by USA mohly s Kurdy spolupracovat v pokračujícím konfliktu, sdělili dva američtí představitelé a další zdroj webu Axios. Jakýkoliv pokus vyzbrojit íránské kurdské skupiny by vyžadoval podporu iráckých Kurdů, aby umožnili přepravu zbraní a využití iráckého Kurdistánu jako výchozí základny. Kurdistán zahrnuje oblasti Turecka, Íránu, Iráku a Sýrie.

Zaměstnat bezpečnostní složky a umožnit protesty

Záměrem koordinace podle zdroje CNN obeznámeného s diskuzemi je, aby se kurdské ozbrojené síly v Íránu střetly s íránskými bezpečnostními složkami a zaměstnaly je, čímž by neozbrojeným Íráncům ve velkých městech usnadnily vyjít do ulic, aniž by protesty čelily násilnému potlačení, jak tomu bylo v lednu.

Jiný americký činitel podle CNN řekl, že Kurdové by v regionu zasévali chaos a vyčerpali tak vojenské zdroje Teheránu.

Spojené státy se zjevně snaží nastartovat svržení íránského režimu Íránci tím, že vyzbrojí Kurdy, historického amerického spojence v regionu, míní Alex Plitsas, analytik CNN po národní bezpečnost a představitel Pentagonu za administrativy prezidenta Baracka Obamy. „Íránci jako celek jsou obecně neozbrojení a pokud bezpečnostní složky nezkolabují, bude pro obyvatele těžké převzít kontrolu, aniž by je někdo ozbrojil,“ sdělil Plitsas CNN.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Jakákoliv americká podpora kurdských skupin, jejichž úkolem by bylo pomoci svrhnout vládu v Íránu, by podle zdrojů musela být rozsáhlá. Americké zpravodajské služby podle jednoho ze zdrojů opakovaně vyhodnotily, že íránští Kurdové nyní nemají dostatečný vliv ani zdroje k tomu, aby mohli podpořit úspěšné povstání. Kurdské opoziční skupiny rovněž nejsou jednotné a mají historii vzájemného napětí, odlišných ideologií a soupeřících cílů.

Izraelská armáda v posledních dnech útočí na íránská vojenská a policejní stanoviště podél hranice s Irákem, částečně s cílem připravit půdu pro možný přesun ozbrojených kurdských sil do severozápadního Íránu, uvedl jeden ze zdrojů. Izrael tyto údery v příštích dnech pravděpodobně zesílí, sdělil podle CNN izraelský zdroj.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

