Nejméně čtyři desítky lidí zemřely a více než stovka dalších utrpěla zranění v noci na úterek na diskotéce v metropoli Dominikánské republiky poté, co se tam zřítila část střechy. Záchranáři dál...

Byť se to z událostí posledních měsíců nezdá, americká Demokratická strana stále existuje. A plánuje velký návrat do boje s administrativou Donalda Trumpa. Klíčem bude tým složený z volených zástupců...

Už ne 54, ale 104 procent. USA zpřísnily cla pro Čínu poté, co se rozhodla postavit čelem hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa a neustoupit obchodnímu tlaku. Peking místo toho již pracuje na...

USA zvažují dronové údery na kartely v Mexiku. Ani náhodou, vzkázala prezidentka

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o tom, že do boje proti drogovým kartelům v Mexiku, které pašují narkotika přes hranice do USA, nasadí útočné drony. Uvádí to stanice NBC News....