V čele úsilí o podání ústavní žaloby stojí kongresmanka za stát Arizona Yassamin Ansariová, první americko-íránská demokratka v Kongresu. „Představila jsem body ústavní žaloby proti Peteu Hegsethovi za porušení slibu, ohrožování amerických vojáků a páchání válečných zločinů, včetně útoků na civilisty a dívčí školu v Mínábu v Íránu,“ napsala Ansariová na sociální síti X.
Odkazuje tím na první den izraelsko-amerických úderů na Írán, kdy byla 28. února zasažena dívčí základní škola v jihoíránském městě Mínáb. Útok, při kterém podle íránských médií přišlo o život nejméně 168 dětí a desítka učitelů, je přisuzován americké armádě.
|
„Jen Kongres může vyhlásit válku. Jeho činy vyžadují okamžité zbavení funkce,“ napsala kongresmanka o Hegsethovi. Bývalý moderátor Fox News podle Demokratů schválil, toleroval nebo nezabránil použití vojenské síly způsobem, který je v rozporu s právem válečných konfliktů, stojí v návrhu žaloby.
Kromě války v Íránu demokraté šéfa Pentagonu kritizují například za dvojité údery na lodě v Karibiku, které americká vláda viní z pašování drog. Typ útoku, při němž jsou podniknuty dva údery krátce po sobě, je podle nich nelegální a porušuje pravidla boje, které mají chránit civilisty.
|
V době, kdy demokraté podali návrh na Hegsethův impeachment, na sebe přitáhl ministr obrany pozor i něčím jiným. Během středečního kázání v Pentagonu místo citace z Bible totiž použil verše ze slavného filmu Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina.
V modlitbě za dva sestřelené americké letce využil slova filmové postavy ztvárněné hercem Samuelem L. Jaksonem. „Cesta sestřeleného letce je ze všech stran lemována nepravostmi sobců a tyranií zlých mužů,“ pronesl Hegseth upravenou verzi legendární filmové hlášky.
„Požehnaný budiž ten, kdo ve jménu kamarádství a povinnosti vede ztracené údolím temnoty, neboť je skutečným strážcem svého bratra a nálezcem ztracených dětí,“ pokračoval ministr v proslovu. Hegseth přitom v prostorách Pentagonu v posledních měsících bohoslužby pořádá pravidelně.
I přes kontroverze s ním spojené, je pravděpodobnost úspěchu podané žaloby nízká. V americké praxi musí ústavní žalobu, takzvaný impeachment, na vládního činitele projednat obě kongresové komory: Sněmovna reprezentantů ji podává a Senát v roli soudu o ní rozhoduje. Většinu hlasů totiž ve Sněmovně drží zástupci Republikánů.
|
Demokraté také v Senátu mezitím ve středu opět neuspěli s přijetím rezoluce o válečných pravomocích, která měla omezit vojenskou kampaň administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Íránu. Hlasování skončilo poměrem 47 ku 52 hlasům.
Senátem, ve kterém mají republikáni rovněž většinu, neprošly ani dvě rezoluce, které by zastavily prodej bomb a buldozerů v hodnotě přibližně 450 milionů dolarů (9,3 miliardy korun) Izraeli.
Podpora těchto rezolucí ze strany velké většiny ze všech 45 senátních demokratů a dvou nezávislých, kteří se k Demokratické straně v hlasování tradičně připojují, však podtrhuje rostoucí nespokojenost v rámci strany s dopady izraelských útoků na Gazu, Libanon a Írán na tamní civilní obyvatelstvo, píše agentura Reuters.
|
Hegseth v nejnovějším čtvrtečním vyjádření uvedl, že Spojené státy budou pokračovat v blokádě íránských přístavů tak dlouho, jak bude třeba. Americké síly na Blízkém východě jsou podle něj rovněž připraveny obnovit útoky na Írán v případě, že Teherán s Washingtonem neuzavře mírovou dohodu. Ta je podle amerického ministra Íráncům na dosah, řekl na tiskové konferenci ve Washingtonu.
„Můžete si zvolit budoucnost plnou prosperity,“ vzkázal Hegseth Íránu. Pokud Írán zvolí špatně, čeká ho nejen blokáda, ale také bombardování jeho infrastruktury a energetických cílů, prohlásil americký ministr obrany. Blokáda se podle něj vztahuje na všechny lodě mířící do íránských přístavů nebo z nich nehledě na to, pod jakou vlajkou plují.