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Pád republikánů. V čele Texasu stane Hispánka, Nové Mexiko dobyla indiánka

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  10:59
Demokratka Keisha Lance Bottomsová hovoří k příznivcům poté, co zvítězila v...

Demokratka Keisha Lance Bottomsová hovoří k příznivcům poté, co zvítězila v guvernérských volbách v Georgii a stala se první černoškou zvolenou do čela některého z amerických států. (3. listopadu 2026) | foto: Taylor EdgertonReuters

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Kromě voleb do obou komor amerického Kongresu demokraté v úterý uspěli také ve volbách guvernérů amerických států, když se jim podařilo uspět v tradičně republikány držených státech jako Texas, Ohio, Georgia či Iowa.

Po 30 letech vystřídají ve vedení Texasu republikány, jejichž dlouholetý guvernér Greg Abbott prohrál s demokratkou Ginou Hinojosaovou, která bude první Hispánkou v čele druhého nejlidnatějšího amerického státu.

Georgia se stane prvním státem, v jehož čele stane černoška, zatímco Nové Mexiko bude mít jako první stát guvernérkou indiánku.

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Abbott uspěl v guvernérských volbách třikrát za sebou a za favorita byl považován i nyní, a to i vzhledem k většímu objemu peněz na kampaň.

Hinojosaové se však podařilo přesvědčit početnou hispánskou komunitu na jihu Texasu, že klesající životní úroveň či nedostatek míst ve školách jsou důvodem, proč se odvrátit od republikánů.

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„Hispánci cítí velký ekonomický tlak stejně jako další rodiny v celé zemi a v Texasu,“ řekla v kampani v narážce na rostoucí životní náklady za vlády republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Velkým tématem voleb byl i nesouhlas mnoha obyvatel s výstavbou datových center, kterou Abbott zprvu podporoval, než zmírnil svůj přístup. Ve volbách prohrál o téměř 700 tisíc hlasů z celkového počtu necelých deseti milionů odevzdaných.

V Georgii se Keisha Lance Bottomsová stane vůbec první černošskou guvernérkou ve Spojených státech. Historické prvenství má i další demokratka Deb Haalandová v Novém Mexiku, která bude první příslušnicí domorodého etnika v čele amerického státu.

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V dalším sledovaném guvernérském souboji porazila v Ohiu demokratka Amy Actonová po vyhrocené kampani podnikatele Viveka Ramaswamyho, blízkého Trumpova spojence.

Neúspěšnému uchazeči o republikánskou prezidentskou nominaci z roku 2024 v říjnovém závěru kampaně nepomohlo ani široce kritizované video, v němž matka Actonové, která v dětství obvinila otce ze sexuálního zneužívání, nazývala svou odcizenou dceru lhářkou.

Actonová vsadila na ekonomická a sociální témata a vyhrála o více než 300 tisíc hlasů z necelých pěti milionů hlasujících.

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