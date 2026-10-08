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Demokraté podali žalobu na Trumpa. Vadí jim reklama financovaná z veřejných peněz

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  6:37
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce. | foto: TruthSocial/Donald Trump

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.
Obrázek AI s Trumpem, jak je s Georgem Washingtonem
Obrázek AI, ve kterém je Trump znázorněn jako rozhodný muž na obraze.
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Demokratická strana oznámila podání žaloby na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli propagačním videím placeným z veřejných peněz. Podle demokratů tím Trump porušil zákaz financovat stranickou reklamu z veřejných rozpočtů, uvedla ve středu agentura Reuters.

Po silné kritice demokratů i některých republikánů Bílý dům uvedl, že Trump vysílání videí nechá financovat z fondů svých podporovatelů.

Pořízení videí oslavujících svou vládu z veřejných prostředků Trump odůvodnil tím, že vyzdvihují celé Spojené státy. Na jednom z videích je vidět Trump, který říká, že se Spojené státy nikdy nestanou komunistickou zemí.

Trump přestane platit propagační videa z veřejných peněz. Uhradí si je prý sám

Podle Demokratického národního výboru Trump osobně nařídil provedení kampaně, která podle nich porušuje zákon. Demokraté poukazují, že reklamu začaly stanice vysílat jen několik týdnů před konáním listopadových voleb do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Žalobou chtějí bránit „svobodné a férové volby“.

Podle vyjádření Bílého domu z tohoto týdne náklady na vysílání videí převezmou organizace podporující Trumpa. Prezident ale nepočítá s tím, že by stranické fondy uhradily náklady, které dosud měly veřejné rozpočty s pořízením a odvysíláním sporné reklamy.

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