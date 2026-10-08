Po silné kritice demokratů i některých republikánů Bílý dům uvedl, že Trump vysílání videí nechá financovat z fondů svých podporovatelů.
Pořízení videí oslavujících svou vládu z veřejných prostředků Trump odůvodnil tím, že vyzdvihují celé Spojené státy. Na jednom z videích je vidět Trump, který říká, že se Spojené státy nikdy nestanou komunistickou zemí.
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Trump přestane platit propagační videa z veřejných peněz. Uhradí si je prý sám
Podle Demokratického národního výboru Trump osobně nařídil provedení kampaně, která podle nich porušuje zákon. Demokraté poukazují, že reklamu začaly stanice vysílat jen několik týdnů před konáním listopadových voleb do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Žalobou chtějí bránit „svobodné a férové volby“.
Podle vyjádření Bílého domu z tohoto týdne náklady na vysílání videí převezmou organizace podporující Trumpa. Prezident ale nepočítá s tím, že by stranické fondy uhradily náklady, které dosud měly veřejné rozpočty s pořízením a odvysíláním sporné reklamy.