Řecký úspěch v boji proti extremismu nespočíval v politických dekretech ani v zákazu nepohodlných názorů. Justice zvítězila díky preciznímu trestněprávnímu dokazování. Zlatý úsvit, který v roce 2012 těžil z hluboké ekonomické krize a stal se třetí nejsilnější politickou silou v zemi, se navenek prezentoval jako standardní parlamentní strana. Uvnitř však fungoval jako paramilitární struktura s tvrdým hierarchickým řízením.
Jednou z nejvíce alarmujících paralel je hrozba infiltrace státního aparátu. Stejně jako musely Atény přistoupit k radikálním čistkám v policii, čelí dnes německý silový aparát rozsáhlému vyšetřování extremistických buněk ve vlastních řadách.