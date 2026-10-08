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Demokracie se umí bránit: jak Řecko zlikvidovalo Zlatý úsvit a co z toho plyne pro AfD

Rémy Vlachos
  10:30

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Příznivci extremistického Zlatého úsvitu | foto: Reuters

Uteklo šest let od chvíle, kdy padly dlouholeté tresty pro nejvyšší představitele neonacistické strany Zlatý úsvit. Řecká justice tím fakticky uzavřela jednu z nejvýznamnějších kapitol svých moderních právních dějin. Tento proces se stal klíčovým precedentem pro celou současnou Evropu, která se potýká s novou vlnou radikalismu. Ukázal totiž, že demokratický právní stát může mít k dispozici efektivní a legální nástroje, jak eliminovat síly, které ho chtějí rozložit zevnitř.

Řecký úspěch v boji proti extremismu nespočíval v politických dekretech ani v zákazu nepohodlných názorů. Justice zvítězila díky preciznímu trestněprávnímu dokazování. Zlatý úsvit, který v roce 2012 těžil z hluboké ekonomické krize a stal se třetí nejsilnější politickou silou v zemi, se navenek prezentoval jako standardní parlamentní strana. Uvnitř však fungoval jako paramilitární struktura s tvrdým hierarchickým řízením.

Jednou z nejvíce alarmujících paralel je hrozba infiltrace státního aparátu. Stejně jako musely Atény přistoupit k radikálním čistkám v policii, čelí dnes německý silový aparát rozsáhlému vyšetřování extremistických buněk ve vlastních řadách.

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