Stavební dělníci, včetně 18letého brigádníka, narazili na skrytý poklad ve formě zlatých cihel a mincí při vrtání pro pokládku nových kanalizačních trubek v nemovitosti v provincii Východní Flandry. Úkryt odhalili při práci na základech budovy.
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„Naší první reakcí byly vlastně pochyby a úžas. Nejdřív jsem si myslel, že to jsou jednoeurové mince. Pak jsme ale uviděli ležet i zlatou cihlu. Teprve pak jsme si uvědomili, že jde o něco většího,“ řekl belgické veřejnoprávní televizi VRT student jménem Kobe.
Dělníci o nálezu informovali policii s tím, že nechat si jej pro sebe nepřicházelo v úvahu. „Je tam tolik mincí a slitků, že by to bylo téměř nemožné. Kromě toho by to byla krádež,“ řekl vedoucí staveniště Mario. „Devět milionů eur, to prostě nemůžete udržet v tajnosti,“ dodal Kobe.
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Objev vyvolal otázky o tom, komu by poklad mohl připadnout, jestli stavebním dělníkům, nebo charitativní organizaci CAW Oost-Vlaanderen, která poskytuje sociální podporu v obci Dendermonde a která je vlastníkem pozemku.
Její ředitel Geert Hillaert uvedl, že jeho první reakcí bylo překvapení a úžas. Doufá, že poklad by mohl posloužit na podporu činnosti této charity a k „uspokojení obrovských potřeb, s nimiž se denně setkáváme“.
Policie už vyzvala lidi, aby na místo nechodili hledat další poklad, protože dům obrátila vzhůru nohama a všechno zlato převezla na bezpečné místo.
Na svém facebookovém profilu, kde si změnila profilovou fotografii na obrázek zlaté mince, vyjádřila naději, že nález skončí na správném místě a lidem změní život.
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Belgické právo stanovuje, že oprávněný vlastník má pět let na to, aby si nález nárokoval. Místní prokurátor, který zahájil vyšetřování, však uvedl, že se zatím neví, kdo by to mohl být.
Pokud se nikdo nepřihlásí, skrytý poklad na cizím pozemku se podle občanského práva rozdělí mezi nálezce a vlastníka pozemku. To však platí pouze v případě, že se neprokáže, že by poklad souvisel s trestnou činností, píše BBC.
Stavební firma i charitativní organizace nyní musejí čekat až 1823 dní, než se majitel přihlásí. Pokud tak nikdo neučiní a poklad si nebude nárokovat, bude mlčení skutečně zlaté.