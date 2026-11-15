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Dělejte, co musíte. Salvadorský vládce má od Trumpa zelenou a už loví gangy na Haiti

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Salvadorské jednotky na Haiti mají za cíl zlikvidovat tamní gangy a najít čtyři unesené vojáky. (12. listopadu 2026) | foto: Reuters

Salvadorský prezident Nayib Bukele se v posledních letech proslavil nekompromisním bojem proti zločinu, nyní svou železnou pěst exportuje za hranice. Do gangy ovládaného Haiti vyslal tisíce vojáků, obrněnce i vrtulníky. Pro riskantní vojenskou ofenzivu před domácími volbami si navíc zajistil překvapivé požehnání přímo od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Haiti se už roky utápí v bezprecedentním chaosu, kdy většinu hlavního města Port-au-Prince a okolí ovládly po zuby ozbrojené gangy.

Na scénu však nyní razantně vstoupil Nayib Bukele, salvadorský lídr, který se stal celosvětovým fenoménem díky tomu, že v domovském El Salvadoru prakticky zlikvidoval obávané pouliční mafie pomocí masového zatýkání a nasazení armády.

Nyní svou válku proti zločinu přenáší do Karibiku.

Pokud Bukele Trumpovi vyřeší haitský problém a nestabilitu v regionu, aniž by to stálo americké životy, zajistí si, že Bílý dům bude ochotně zavírat oči nad jeho nekompromisní domácí vládou.

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Dělejte, co musíte. Salvadorský vládce má od Trumpa zelenou a už loví gangy na Haiti

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Salvadorské jednotky na Haiti mají za cíl zlikvidovat tamní gangy a najít čtyři...

Salvadorský prezident Nayib Bukele se v posledních letech proslavil nekompromisním bojem proti zločinu, nyní svou železnou pěst exportuje za hranice. Do gangy ovládaného Haiti vyslal tisíce vojáků,...

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