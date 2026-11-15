Dělejte, co musíte. Salvadorský vládce má od Trumpa zelenou a už loví gangy na Haiti

Haiti se už roky utápí v bezprecedentním chaosu, kdy většinu hlavního města Port-au-Prince a okolí ovládly po zuby ozbrojené gangy.
Na scénu však nyní razantně vstoupil Nayib Bukele, salvadorský lídr, který se stal celosvětovým fenoménem díky tomu, že v domovském El Salvadoru prakticky zlikvidoval obávané pouliční mafie pomocí masového zatýkání a nasazení armády.
Nyní svou válku proti zločinu přenáší do Karibiku.
Pokud Bukele Trumpovi vyřeší haitský problém a nestabilitu v regionu, aniž by to stálo americké životy, zajistí si, že Bílý dům bude ochotně zavírat oči nad jeho nekompromisní domácí vládou.