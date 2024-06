Biden a Trump jdou do boje. Střetnou se v první televizní debatě

Otázky budou pokládat moderátoři Jake Tapper a Dana Bashová. Hlavní témata debaty CNN předem neoznámila, lze však předpokládat, že mezi nimi budou inflace a imigrace z Mexika. Průzkumy naznačují, že to jsou motivy, které Američany nejvíce trápí. Zároveň u nich více důvěřují Trumpovi než Bidenovi.

Čerstvý průzkum vypracovaný pro agenturu AP ukázal, že debatu bude sledovat až šedesát procent Američanů. Aby televize zmírnila riziko průtahů a překřikování, bude během vysílání hostům střídavě vypínat mikrofony. Kandidáti budou mít vždy dvě minuty na odpověď a další minutu na reakci na slova soupeře. V devadesátiminutovém přenosu budou dvě přestávky. Po pátečním klání jsou na podzim v plánu další dvě debaty.

„V sázce je toho zatraceně hodně,“ napsalo ve středu Politico. Bidenovým cílem bude zejména ujistit voliče, že zvládne funkci vykonávat další čtyři roky. Ve věku 81 let je lídr Demokratické strany nejstarším prezidentem v dějinách Spojených států a při veřejných vystoupeních působí unaveně a strnule. Pokud by se večer dopustil výraznějšího přešlapu, tyto záběry by se ihned staly novou zbraní v rukách Trumpova týmu.

Trump, který tento měsíc oslavil 78. narozeniny, tak silným pochybnostem ohledně své kondice nečelí, kandiduje však jako několikanásobně obžalovaný a již také usvědčený politik. Zároveň v kampani vystupňoval svou protiimigrační rétoriku nebo útoky na soupeře, které loni přirovnal k „havěti“. „Donald Trump musí ukázat disciplínu a vyzrálost, aby se jevil jako státník,“ míní experti BBC.

V roce 2020 byly televizní duely Bidena Trumpa mimořádně vyhrocené a nepřehledné. Zejména ten první příliš nepřipomínal debatu, když Trump svému soupeři neustále skákal do řeči a vyvolal tím rozhořčené reakce současného prezidenta.