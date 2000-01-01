náhledy
V americkém národním parku Death Valley na hranicích Kalifornie a Nevady letos rozkvetly rozsáhlé pouštní louky, což přilákalo tisíce turistů a fotografů. Jedno z nejsušších a nejteplejších míst na planetě se tak na několik týdnů proměnilo v barevnou krajinu plnou divokých květin.
Autor: AP
Podle správy parku jde o nejsilnější sezonu kvetení od roku 2016. K neobvyklému jevu přispěly vydatné deště na konci roku 2025, které probudily semena rostlin ukrytá v pouštní půdě často i několik let. Na snímku je Eremalche rotundifolia s místním lidovým názvem „Desert fivespot“ – jednoletka suchých oblastí jihozápadu USA.
Autor: ČTK
Po deštích začaly rychle klíčit typické pouštní druhy, hlavně žlutá slunečnice pouštní (Geraea canescens). Nejen ony přilákaly turisty a nadšence do flory.
Autor: ČTK
Kromě dominantní žluté barvy se v poušti objevují také fialové odstíny. Mezi nimi vyniká svazenka (Phacelia calthifolia) právě s fialovými listy, která kvete podél silnice Badwater Road.
Autor: ČTK
Lidé se procházejí mezi rozkvetlými poli a pořizují snímky květin zblízka. Správa parku očekává největší nápor návštěvníků právě během března, kdy je kvetení v plném proudu.
Autor: ČTK
Přes kalifornský národní park vede také jedna ze silnic – Badwater Road, která leží v nejníže položeném místě ve Spojených státech.
Autor: AP
Květy divokých rostlin zůstávají viditelné i po setmění, kdy je osvětlují světlomety projíždějících aut. Ideální spojení srážek a teplot vytvořilo podmínky, které se v této oblasti objevují jen výjimečně a důsledkem je fenomén, který botanici nazývají superbloom, tedy super-rozkvět.
Autor: ČTK
Pohled na svazenky a další divoké květiny s majestátním vrcholem Telescope Peak v pozadí. Kontrast mezi zasněženými horami a kvetoucí pouští podtrhuje unikátnost letošního jara.
Autor: ČTK
Květiny ale nevydrží dlouho – v nejnižších a nejteplejších částech parku obvykle kvetou jen několik týdnů, než je spálí jarní horko.
Autor: AP
Teploty ve stínu zde v nejteplejších částech roku totiž dosahují až 50 stupňů Celsia. A průměrné roční srážky zde činí pouhých 50 mm.
Autor: ČTK
Aktuálně se teploty v Badwater Basin pohybují mezi 20 až 30 stupni Celsia, které jsou ještě příznivé pro růst těchto divokých květin.
Autor: ČTK