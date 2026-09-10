Dcera Kim Čong-una má nejspíš mladšího sourozence, tvrdí zpravodajci

Jihokorejská rozvědka již dříve uvedla, že Kim Čong-un má pravděpodobně tři děti, nebylo ale jasné, v jakém pořadí se narodily.
Podle aktuálních informací jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS) je Kimova dcera Kim Ču-e připravována na převzetí moci a má mladšího sourozence. Rozvědka zároveň dál ověřuje, zda má také staršího bratra. I pokud existuje, není podle ní v postavení, které by mu umožňovalo stát se novým vůdcem.
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Kim Ču-e se na veřejnosti poprvé objevila v roce 2022, kdy doprovodila svého otce na test mezikontinentální balistické rakety. Od té doby se účastnila řady významných politických akcí, mimo jiné nedávné návštěvy Pekingu.
Severokorejská státní média ji označují za milované dítě a také za velkou vůdkyni či průvodkyni, což jsou označení obvykle vyhrazená nejvyšším představitelům země a jejich nástupcům.
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Rod Kimů Severní Koreji vládne od jejího vzniku a v zemi udržuje kult osobnosti založený na takzvané krvi z hory Pektu, píše AFP. Kim Čong-un převzal moc po smrti svého otce Kim Čong-ila v roce 2011.