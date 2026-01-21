Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

Autor:
  19:34
Americký ministr obchodu Howard Lutnick byl během svého projevu na Světovém ekonomickém fórů v Davosu částí hostů vypískán. Mnozí z nich slavnostní večeři dokonce předčasně opustili, uvedl britský deník Financial Times. Podle svědectví byl mezi nimi i bývalý americký viceprezident Al Gore. Rozruch způsobila zejména pohrdavá slova o Evropě a obnovitelných zdrojích.
56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna 2026) | foto: Reuters

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...
56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...
56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...
56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...
20 fotografií

Úterní slavnostní večeře, kterou na Světovém ekonomickém fóru v Davosu pořádal Larry Fink ze společnosti BlackRock, přinesla velmi vyostřenou debatu. Ta se následovně strhla v hromadný nesouhlas většiny z hostů s výroky Howarda Lutnicka.

Deník Financial Times uvedl, že mezi hosty, kteří večeři opustili, byl i bývalý americký viceprezident Al Gore či prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.

Ministr Lutnick již v úterý napsal komentář pro Financial Times, ve kterém uvedl: „Nejedeme do Davosu, abychom udrželi status quo. Jdeme se mu postavit čelem.“

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Svá odhodlaná slova doplnil vyzdvihováním amerického prezidenta: „Jsme tady v Davosu, abychom jasně dali najevo jednu věc: s prezidentem Trumpem má kapitalismus nového šerifa ve městě.“

Na samotné večeři poté hovořil o tom, jakým směrem by se světové preference měly ubírat. Svým posluchačům sdělil, že se má svět zaměřit spíše na uhlí než na obnovitelné zdroje. Na svůj proslov navázal i pohrdavými komentáři o Evropě.

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna 2026)
56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna 2026)
56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna 2026)
56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna 2026)
20 fotografií

Reakce obecenstva

Lutnickovy výroky byly přerušeny nesouhlasnými reakcemi přítomných hostů, který se proměnily v pískot a bučení. Jeden z posluchačů uvedl, že se atmosféra proměnila ve velmi „napjatou“, zatímco jiný ji označil za „hlučnou a pikantní“.

Malé země, spojte se, apeloval kanadský premiér v Davosu. A citoval z Havla

Jedním z údajných rušitelů byl i Al Gore. Pro Financial Times později řekl: „Seděl jsem a poslouchal jeho poznámky. V žádném případě jsem ho nepřerušoval. Není žádným tajemstvím, že považuji energetickou politiku této vlády za šílenou. Na konci jeho projevu jsem reagoval tak, jak jsem cítil, a stejně tak i několik dalších lidí.“

Americké ministerstvo obchodu na zprávy reagovalo: „Pouze jedna osoba bučela, a to byl Al Gore.“

Pořadatel Larry Fink

Fink se snažil Světové ekonomické fórum stabilizovat po bouřlivém období pod vedením Klause Schwaba, během kterého byla organizace otřesena obviněními z finančních nesrovnalostí a toxickým pracovním prostředím. Vyšetřování Schwaba z obvinění z pochybení očistilo.

Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

Před samotným začátkem konference Fink pro Financial Times uvedl: „Žijeme v polarizovanějším světě. Více lidí mluví jeden na druhého, ne jeden s druhým. Moje role je povznést všechny a vést seriózní rozhovor.“

Vstoupit do diskuse (40 příspěvků)

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Evropa má na to se ubránit. Finsko by i samo odrazilo Rusko, míní prezident Stubb

Vojáci dánské armády se po svém příjezdu do Grónska účastní výcviku. (18. ledna...

Prezident Alexander Stubb a generální tajemník NATO Mark Rutte na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vyzvali k větší evropské soběstačnosti v oblasti obrany v době, kdy se transatlantické napětí...

21. ledna 2026  20:42

Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Andrej Babiš na fóru WEF v Davosu jednal se světovými lídry. Mezi nimi byl německý kancléř Friedrich Merz, šéf NATO Mark Rutte či běloruská opoziční lídryně Cichanouská. Setkání s celkem 11...

21. ledna 2026  20:40

Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)

Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se vyjádřil ke svému zadržení při prosincové policejní razii v jeho domě Vémoland. Řekl, jaké to bylo ve vězení. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem...

21. ledna 2026  20:34

Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...

Americký ministr obchodu Howard Lutnick byl během svého projevu na Světovém ekonomickém fórů v Davosu částí hostů vypískán. Mnozí z nich slavnostní večeři dokonce předčasně opustili, uvedl britský...

21. ledna 2026  19:34

Konečná chce, abych byl zabit, tvrdil Zdechovský. Politička ostře reagovala

Ostrá hádka v Bruselu. Zdechovský obvinil Konečnou, ta ho označila za lháře

Mezi europoslancem Tomášem Zdechovským a jeho kolegyní Kateřinou Konečnou došlo k ostré výměně názorů kvůli letounům L-159. Konečná ocenila krok vlády neprodat stroje Ukrajině a zároveň o Zdechovském...

21. ledna 2026  19:27

Senát odmítl rušení poplatků. Nerozumí modernímu pojetí médií, míní Klempíř

Schůze Senátu (23. července 2025)

Senát se ve středu postavil proti zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Podle nich by se tím média veřejné služby vystavovala nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůli....

21. ledna 2026  19:20

ANALÝZA: Evropa skáče Trumpovi na stejný špek. Jenže krize kolem Grónska nekončí

Premium
Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...

Evropa pořád skáče Trumpovi na stejný špek. Faktem však je, že nikdo netuší, kam až je ochoten zajít, pokud nedostane, co chce.

21. ledna 2026  19:04

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  18:05

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

21. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  17:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Odloženými případy z kauzy bývalého poslance Dominika Feriho se začal zabývat Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila zmocněnkyně poškozených žen Adéla...

21. ledna 2026  17:21

Když se sejde pět nezkušených žen. Kalich ovládnou Mihulová, Smutná a Špalková

Petra Špalková a Alena Mihulová během zkoušek novinky Kalichu Opona nahoru

Uznávaný britský dramatik Peter Quilter, podle jehož děl vznikly filmy s Meryl Streepovou a Renée Zellwegerovou, už dávno prohlásil naši zemi za svou druhou vlast. Asi nikde na světě mimo Ostrovy se...

21. ledna 2026  17:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.