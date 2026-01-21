Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

Úterní slavnostní večeře, kterou na Světovém ekonomickém fóru v Davosu pořádal Larry Fink ze společnosti BlackRock, přinesla velmi vyostřenou debatu. Ta se následovně strhla v hromadný nesouhlas většiny z hostů s výroky Howarda Lutnicka.
Deník Financial Times uvedl, že mezi hosty, kteří večeři opustili, byl i bývalý americký viceprezident Al Gore či prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.
Ministr Lutnick již v úterý napsal komentář pro Financial Times, ve kterém uvedl: „Nejedeme do Davosu, abychom udrželi status quo. Jdeme se mu postavit čelem.“
Svá odhodlaná slova doplnil vyzdvihováním amerického prezidenta: „Jsme tady v Davosu, abychom jasně dali najevo jednu věc: s prezidentem Trumpem má kapitalismus nového šerifa ve městě.“
Na samotné večeři poté hovořil o tom, jakým směrem by se světové preference měly ubírat. Svým posluchačům sdělil, že se má svět zaměřit spíše na uhlí než na obnovitelné zdroje. Na svůj proslov navázal i pohrdavými komentáři o Evropě.
Reakce obecenstva
Lutnickovy výroky byly přerušeny nesouhlasnými reakcemi přítomných hostů, který se proměnily v pískot a bučení. Jeden z posluchačů uvedl, že se atmosféra proměnila ve velmi „napjatou“, zatímco jiný ji označil za „hlučnou a pikantní“.
Jedním z údajných rušitelů byl i Al Gore. Pro Financial Times později řekl: „Seděl jsem a poslouchal jeho poznámky. V žádném případě jsem ho nepřerušoval. Není žádným tajemstvím, že považuji energetickou politiku této vlády za šílenou. Na konci jeho projevu jsem reagoval tak, jak jsem cítil, a stejně tak i několik dalších lidí.“
Americké ministerstvo obchodu na zprávy reagovalo: „Pouze jedna osoba bučela, a to byl Al Gore.“
Pořadatel Larry Fink
Fink se snažil Světové ekonomické fórum stabilizovat po bouřlivém období pod vedením Klause Schwaba, během kterého byla organizace otřesena obviněními z finančních nesrovnalostí a toxickým pracovním prostředím. Vyšetřování Schwaba z obvinění z pochybení očistilo.
Před samotným začátkem konference Fink pro Financial Times uvedl: „Žijeme v polarizovanějším světě. Více lidí mluví jeden na druhého, ne jeden s druhým. Moje role je povznést všechny a vést seriózní rozhovor.“