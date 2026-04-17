Netanjahuovi vyhovuje válka nízké intenzity, říká Čech, který sloužil v Izraeli

Elen Černá
„Izrael se nachází v nejisté době, kdy se optimismus z normalizace vztahů se sousedy rozplynul po událostech 7. října,“ říká David Shorf z institutu Solvo. Shorf v Izraeli studoval i sloužil v armádě.

„Celé je to ztráta naděje. Před 7. říjnem to konečně vypadalo, že se vztahy normalizují. Moji kamarádi se při návštěvě Emirátů cítili jako občané první kategorie, snad vůbec poprvé,“ popisuje Shorf atmosféru, která v regionu panovala před útokem Hamásu. Nyní se Izrael podle něj nachází v „bitvě na sedmi frontách“, kde čelí nejen Hamásu, ale i Hizballáhu, Húsíům a přímo Íránu.

Rozdělená společnost a „chalífát v jarmulkách“

Navzdory vnějšímu ohrožení zůstává izraelská společnost silně polarizovaná. Jedna část obyvatel vidí v Netanjahuovi silného lídra, druhá ho považuje za největší zlo. „Už si nikdo nepamatuje statisícové demonstrace proti Netanjahuovi kvůli tomu, že chtěl okleštit soudní systém a vzít si víc moci. Blížilo se to k něčemu, čemu říkáme chalífát v jarmulkách,“ vysvětluje novinář v Rozstřelu.

David Shorf

David Shorf, bývalý příslušník izraelské armády a novinář.
  • Vystudoval anglickou literaturu na Hebrew University of Jerusalem.
  • V roce 1995 nastoupil do služby v izraelské armádě.
  • Po návratu do Česka se živil mimo jiné jako novinář.
  • Zabýval se vztahovou terapií a problematikou duševního zdraví firem a jejich zaměstnanců.
  • Nyní působí v institutu Solvo, který založila v roce 2023 Ivana Tykač. Zabývá se „odemykáním potenciálu společnosti“ a mezi oblasti, na něž se aktuálně zaměřuje, patří postavení žen, kvalita dětství a umělá inteligence.

Podle Shorfa může právě Netanjahu i za situaci, která útokům předcházela. Uvěřil, že Hamás nechce velkou válku, a umožňoval jeho financování miliony dolarů z Kataru. „Nechtěl mír s Palestinci, protože je ve vládě s extremisty. Kdyby chtěl mír, rozpadne se mu vláda. Vyhovovalo mu, že tu a tam přiletí nějaká raketa, ale velkému útoku nevěřil,“ dodává.

Válka jako politický nástroj

Přestože likvidace íránského jaderného programu je pro Izrael životně důležitá, vidí David Shorf ještě další motivaci Benjamina Netanjahua vést Izraelce do války. Strategie současného premiéra je podle něj motivována také snahou vyhnout se osobní odpovědnosti a trestnímu stíhání. „Moji kamarádi z vojenských složek odhadují, že Netanjahuovi bude vyhovovat dlouhodobý konflikt nízké intenzity. Tím se totiž oddaluje vyšetřování a leadership se uprostřed války nepřepřahá,“ uvádí.

Celková atmosféra se ale podle hosta Rozstřelu po útocích Hamásu ze 7. října změnila. „Celá scéna se posunula doprava. Ti, kteří dříve říkali: Pojďme se kamarádit, už si to po masakrech a hledání rukojmí nemyslí,“ popisuje.

Odolnost postavená na důvěře ve stát

Zajímavým tématem je vysoká odolnost izraelské populace ve srovnání s Českem. Zatímco Češi věří především hasičům a záchranářům, Izraelci mají podle hosta Rozstřelu mnohem vyšší důvěru ve stát samotný a jeho instituce. Jako příklad, že Izrael opravdu nenechává své obyvatele napospas, uvádí operaci Entebbe, kdy stát vyslal speciální komando zachránit své občany do Ugandy.

„Když je stát ochoten pro mě udělat tohle, mám mnohem vyšší vůli mu to vrátit zpátky,“ vysvětluje Shorf, proč se izraelští studenti ze zahraničí masově vracejí do vlasti, aby pomohli zemi v krizi.

Má izraelský premiér na rozdíl od Donalda Trumpa nějakou dlouhodobější strategii ohledně Íránu? Jak vnímají konflikt běžní Izraelci? V čem tkví tajemství izraelského indexu štěstí i uprostřed války? A co jemu osobně dala služba v IDF? Mimo jiné i na to odpovídal David Shorf v Rozstřelu.

Hostem Rozstřelu je David Shorf, odborník z institutu SOLVO, bývalý voják v izraelské armádě a novinář. Moderuje Elen Černá.
