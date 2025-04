Izrael musí bojovat. Pokud by přijal rady zvenčí, už by možná nebyl, říká český rabín

Jak se to projevuje?

V Izraeli žijete s vědomím, že útok může přijít kdykoliv. Moji přátelé se naučili být neustále ve střehu, dívat se kolem sebe, vyhodnocovat, co je bezpečné a co ne. Je to, jako byste každý den přecházeli rušnou silnici bez přechodu – nikdy si nemůžete být jistí, že vás někdo nepřejede. Zároveň máte stále obavu o svoji rodinu, což zejména od teroristického útoku 7. října 2023 ovlivňuje povahu celého konfliktu s palestinským Hamásem, který provádí sebevražedné atentáty a považuje je za legitimní prostředek vedení boje.

Šokuje mě neschopnost mezinárodních organizací zajistit alespoň základní práva izraelským rukojmím. Červený kříž se proměnil spíš v operátora taxíků na převoz.