Ani já cynik jsem nedokázal dotočit rozhovor, říká izraelský zpravodaj

„Natáčel jsem ve Sderotu, což je pohraniční město asi dva kilometry od Pásma Gazy, a potkal tam zvláštní izraelsko-nigerijský manželský pár. Pán byl z Nigérie a přiženil se do Izraele. Oba přežili útok islamistů, kteří přímo před jejich domem napadli policejní stanici. A ten pán mi řekl, že mu to připomínalo řádění islamistické organizace Boko Haram v Nigérii,“ řekl David Borek v pořadu Rozstřel.

„A to je myslím ten hlavní vzkaz. Země, která sebe sama brala za natolik vojensky, technologicky, bezpečnostně, zpravodajsky a špionážně vyspělou, je najednou stavěna v něčem na úroveň Nigérie. Izrael se zkrátka po 7. říjnu ocitl v bezpečnostní situaci tak chaotické a defenzivní, že to nikdo nepředpokládal. A tohle zjištění jako seizmická vlna zasáhlo celou společnost,“ domnívá se zpravodaj České televize.

Šlendrián i selhání technologií

Na otázku, jak je podle něj možné, že stát s takovými technologickými možnostmi nezaznamenal přípravu rozsáhlého teroristického útoku, Borek odpovídá:

„Podle mě v tom hrály roli dvě věci. Jednak v Izraeli existuje dost velký fenomén šlendriánu, jakkoli se to z evropského pohledu nemusí zdát. Lehké bordelářství, dezorganizovanost, neplnění termínů je zkrátka součástí izraelské mentality. A šlendrián bohužel sehrál svou roli i při útoku Hamásu. Pár týdnů před tím totiž selhaly napevno ukotvené pozorovací balony, které má Izrael rozmístěné podél hranice Pásma Gazy. Přijel tam opravář, zjistil, že nemá technické možnosti to opravit, a opravu odložil o jeden týden. Bohužel to byl týden začínající 9. říjnem,“ řekl.

„A jako druhý aspekt vnímám přílišné spoléhání se na technologie. Izrael si pořídil super technologický zázrak zvaný Hraniční bariéra. To je bariéra, která sahá několik metrů do vzduchu, několik metrů pod zem, má senzory, automatické palebné pozice, všechno propojeno kilometry kabelů a všechno se sbíhalo někde v dispečinku na nějakém kontrolním stanovišti na vojenské základně. Z té se na dálku celý ten monitorovací systém ovládal. Hamásu stačilo v prvních minutách útoku vyřadit kamery a narušit kabelová propojení a izraelská armáda oslepla.“

„Izrael měl od začátku své existence ofenzivní vojenskou doktrínu, to znamená nenechat nepřátele konsolidovat své řady. Naopak ofenzivně zasahovat a předcházet tomu, aby byli hrozbou pro jejich stát. Ve chvíli, kdy Izrael získal systém Iron Dome a tu supermoderní hraniční zeď, tak měl pocit, že stačí obrana. A spolehnutí se na obranu znamenalo, že Hamás měl v Gaze ty dlouhé roky klid na práci. Klid, aby budoval svoje tunely a připravoval svou invazi do Izraele.“

Transparentnost není slovo pro Blízký východ

Nakolik došlo i k selhání tajných služeb, David Borek nechce spekulovat. „Soudy budeme schopni vynést snad za pár let. Vyšetřovat se to určitě bude. Na druhou stranu, po zkušenosti s životem na Blízkém východě varuji před zbožštěním slova transparentnost. Tam to není poklidná střední Evropa. V konfrontační zóně Blízkého východu nemůžete ukazovat karty svým soupeřům. Írán, Hizballáh, Hamás žádnou vyšetřovací komisi mít nebudou. V tomto ohledu Izrael nemůže ukazovat karty tím, že řekne, kde selhal. Ale nějaká vnitřní vyšetřovací komise určitě bude a podobně jako po jomkipurské válce to zřejmě některé lidi bude stát kariéru,“ míní.

Mluví i o tom, jak tehdejší události bezprostředně dopadly na jeho práci a jak je psychicky vstřebával.

„Nechci si hrát na člověka s obrovským srdíčkem a empatií. My novináři většinou máme určitý druh novinářského cynismu a když vidíme nějakou smutnou věc, tak se nám už v duchu rozjede pracovní terminologie: z toho bude dobrá repka nebo super storka,“ uznává Borek.

„Ale když jsem měl dělat rozhovor s mým bývalým sousedem, který v kibucu Be’eri přišel o deset rodinných příslušníků včetně jeho táty a on se těsně před začátkem natáčení dozvěděl od forenzních expertů, že našli DNA jeho otce, tak jsem ten rozhovor stornoval. Bylo mi najednou trapně, nebo ne možná trapně, ale těžko z toho, že někdo, koho znáte a prochází si tímto peklem, se zároveň stane zpravodajstvím. To bylo moc i na cynika Borka,“ říká zpravodaj.

Příběh Alona, který se dokázal dostat ze zajetí Hamásu, rozebrání důvodů, proč lidé v kibucech čekali na pomoc tak dlouho, ale i otázka, zda vůbec dokáže být po tolika letech života v Izraeli David Borek ještě skutečně nezávislým pozorovatelem situace. I o tom mluví host Rozstřelu s moderátorkou Elen Černou v další části pořadu.