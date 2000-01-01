Sir David Attenborough oslavil své 100. narozeniny slavnostním koncertem v londýnské Royal Albert Hall. Večer připomněl jeho sedmdesátiletou kariéru i zásadní přínos pro popularizaci přírody a ochranu planety. (8. května 2026)
Na pódiu během večera vystoupil princ William, který siru Davidovi veřejně poděkoval za celoživotní práci. Ve svém projevu zdůraznil, že jeho dokumenty ovlivnily pohled milionů lidí na svět i přírodu. (8. května 2026)
„Je vzácnou výsadou oslavit století života, ale ještě vzácnější je, když daný člověk promění způsob, jakým vnímáme jediný domov, který máme – planetu Zemi. Stejně jako miliony lidí po celém světě vyrůstaly i moje děti s vaším neuvěřitelným vyprávěním – oknem do divů přírody, které formovalo jejich pohled na naši planetu a přesvědčení, že stojí za to za ni bojovat,“ uvedl princ William při proslovu. (8. května 2026)
Při oslavě doručili zástupci přírody siru Davidovi do Londýna dopis od krále Karla III., napsaný na zámku Balmoral v Aberdeenshire. V předtočeném videu byl král zachycen při psaní dopisu, ve kterém spolu s královnou zasílá siru Davidovi srdečné gratulace k tak výjimečné příležitosti. (8. května 2026)
Král Karel III. uvedl, že sir David během desetiletí odhaloval krásu a zázraky přírody divákům po celém světě novými a úžasnými způsoby. „Děkuji za vše, co jste vykonal, a jménem celého národa vám přeji velmi šťastné 100. narozeniny,“ napsal v dopise. (8. května 2026)
Král Karel III. se se sirem Davidem Attenboroughem poprvé setkal už v roce 1958 jako devítiletý chlapec při návštěvě natáčení dětského pořadu BBC Zoo Quest, který přírodovědci přinesl první velký úspěch v televizi. Diváci v Royal Albert Hall následně sledovali symbolickou cestu králova dopisu napříč Británií, na které mu pomáhali orli, ježek, veverka i hejno hus, než nakonec doputoval až do rukou sira Davida. (8. května 2026)
Na podiu mu popřál i britský komik a spisovatel sir Michael Palin. Během koncertu zazněla také videopřání od dalších světových celebrit včetně Leonarda DiCapria, Olivie Colmanové nebo Judi Denchové. Hosté siru Davidovi děkovali za jeho práci i inspiraci, kterou přináší dalším generacím.(8. května 2026)
Narozeniny Davida Attenborougha slavili napříč Velkou Británií. Na obrazovce Piccadilly Lights na Piccadilly Circus v Londýně se objevila pocta od BBC u příležitosti jeho 100. narozenin. (8. května 2026)
V londýnském Outernetu se promítá krátký film inspirovaný pořadem „Our Story with David Attenborough“. Snímek vznikl ve spolupráci Přírodovědného muzea a studia Open Planet Studios jako pocta britskému moderátorovi, přírodovědci a ochránci přírody.(8. května 2026)
Nový padesátiminutový projekt vytvořili oceňovaní filmaři stojící za mnoha dokumenty sira Davida. Spojuje záběry přírody s nejmodernější animací a vytváří jedinečný zážitek, který doma nezažijete. (8. května 2026)
Zážitkem projektu provázejí slova sira Davida Attenborougha, která odrážejí jeho celoživotní objevování planety a sdílení jejích krás se světem. (8. května 2026)
K 100. narozeninám mu popřála i skupina Sand In Your Eye, talentovaní umělci z West Yorkshire. Ti vytvořili pískový obraz Sira Davida Attenborougha na jižní pláži v Morecambe. (8. května 2026)
Páteční koncert v Royal Albert Hall byl vyvrcholením týdne speciálních akcí a televizního vysílání na počest sira Davida, který se narodil v roce 1926 a k BBC nastoupil v roce 1952.
Jeho přírodovědné snímky jako Modrá planeta či Život na Zemi, které už od poloviny 50. let připravoval převážně pro stanici BBC, lákaly k obrazovkám miliony diváků ve světě napříč generacemi.
Královská rodina spolupracuje se sirem Davidem Attenboroughem dlouhodobě. V roce 2021 působil jako člen rady ekologické ceny Earthshot Prize prince Williama. Cílem bylo najít 50 řešení největších světových environmentálních problémů v průběhu deseti let.
Attenboroughův přínos k poznání ocenila nejen královna Alžběta II., která ho v roce 1985 povýšila do šlechtického stavu, ale i vědecká obec. Získal také řadu ocenění, včetně prestižní Descartesovu cenu za popularizaci vědy, a pojmenovali po něm několik druhů živočichů, třeba australského pavoukovce nebo vyhynulou rybu. (8. května 2026)
V roce 2022 převzal od tehdejšího prince Charlese další rytířské vyznamenání za zásluhy v oblasti televizního vysílání a ochrany přírody. (8. května 2026)
Královna Alžběta II. udělila Attenboroughovi v roce 2005 Řád za zásluhy. Tři desetiletí poté, co ho pasovala na rytíře, britský monarcha zvýšil laťku a udělil mu Řád za zásluhy. (8. května 2026)
V minulosti navštívil i Kensingtonský palác, kde se zúčastnil promítání svého filmu s princem Williamem a jeho rodinou.
Princ William je obdivovatelem práce sira Davida Attenborougha a opakovaně s ním vystupoval na akcích věnovaných ochraně přírody a klimatu. V roce 2019 spolu diskutovali také na Světovém ekonomickém fóru v Davosu o ekologii a budoucnosti planety.
