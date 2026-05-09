Přání s pomocí zvířat. Král i Británie se poklonili stoletému Attenboroughovi
Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou
Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...
Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona
Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...
OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně
Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...
Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby
Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.
Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...
Ruští roboti se stávají čím dál víc součástí války. Kyjev je už zařazuje do statistik
Ukrajina začala uvádět robotické systémy mezi ruskými ztrátami. Ukazuje to na jejich zvýšené použití. Podobně jako Ukrajinci je Rusové využívají pro evakuační a logistické účely. Jsou produktem...
Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla
Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...
Miliony na dopravu šly do slepých ulic či na vjezdy. Stát platil obcím nesmysly
Stát miliardami z rozpočtu podporoval naprosto bizarní a zbytečné projekty. Například v Opatovicích nad Labem dostali dotaci 1,7 milionu korun kvůli údajně malé šířce silnice, u které zdůrazňovali...
Kdo je Nurlan Smagulov. Nejnovější kazachstánský miliardář začínal jako prodejce aut
Nurlan Smagulov je nejnovější přírůstek v miliardářském žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Jeden z nejvlivnějších mužů Kazachstánu se na transformaci někdejší sovětské svazové republiky svezl...
Orbánovy trafiky. Magyar slibuje demontáž systému, úklid však bude stát mnoho sil
Nový maďarský premiér Péter Magyar přebírá zemi s příslibem zásadní proměny státu. Po letech vlády Viktora Orbána chce rozplést síť politických privilegií, podezřelých privatizací a veřejných...
Válka na Ukrajině se chýlí ke konci, řekl Putin. Chce, aby za Evropu mluvil Schröder
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro...
Skotský premiér vyzval k nezávislosti země před příštími britskými volbami
Skotský premiér John Swinney vyzval k nezávislosti Skotska před parlamentními volbami v Británii, které proběhnou v roce 2029. Varoval, že pokud se tak nestane, bude Británii, a tím pádem Skotsku,...
Přátelství navzdory nové železné oponě. Fico potkal Putina, na přehlídce nebyl
Slovenský premiér Robert Fico se v sobotu v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad...
Hitlerova Praha. Jak nacisté plánovali proměnit českou metropoli na malý Berlín
Petřín bez rozhledny, radnice ve stylu německé gotiky, široké třídy, monumentální pomníky a bytové komplexy, kde by žili jen rasově způsobilí lidé. Ale také dálniční okruh, spolehlivý S-Bahn nebo...
Ukrajinský voják omylem prchl k nepříteli. Trikem přežil, vrátil se s ruským zajatcem
Ukrajinský voják Vadym Letunov, přezdívaný jako „Cartman“, prchal před ruskými bombami, které zničily úkryt jeho jednotky a zabily či zranily ostatní členy. Náhle v lese rozpoznal cizí skrýš, jejíž...
„Zakázali nám přátele, vlastní názor i sex.“ Pár utekl od Svědků Jehovových
Život pod absolutním dohledem, přísné zákazy a prakticky žádná možnost svobodné volby. Přesně to prý zažila sedmatřicetiletá Karen a stejně starý Andrew z Conyers v Georgii v USA uvnitř komunity...
Na spolupráci s Magyarem se těším, pomůže obnovit V4, doufá Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) se těší na spolupráci s nově zvoleným předsedou maďarské vlády Péterem Magyarem a ke zvolení mu pogratuloval. Domnívá se, že nastal správný čas obnovit seskupení...