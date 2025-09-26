Hasiči okolo 20:20 místního času (13:20 SELČ) přijali hlášení o požáru lithiové baterie v Národním informačním středisku, které se nachází ve městě Tedžon. Sedm desítek hasičů s požárem bojovalo několik hodin. Jedna osoba utrpěla popáleniny prvního stupně na obličeji a paži.
|
Soul chce zmírnit napětí. U hranic s KLDR odstranil ampliony s propagandou
Požár přerušil 70 on-line služeb státní správy, včetně mobilního identifikačního systému a internetové platformy pro stížnosti a petice. Nefungoval ani e-mailový systém vlády a řada vládních webových stránek.
Ministerstvo vnitra už vyšetřuje přesný rozsah dopadu na vládní služby. Některé vládní weby jsou stále nedostupné.
|
Inferno v hotelu. Požární žebřík byl moc krátký, z desátého patra skočil na matraci
Premiér Kim Min-sok nařídil ministerstvu vnitra, aby posoudilo vzniklé škody a rychle se snažilo služby obnovit. Všem ústředním vládním organizacím také nařídil, aby zkontrolovaly interní a externí národní informační systémy a ujistily se, že nejsou žádné problémy.