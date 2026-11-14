Dáte si kuře a... Thajští lékaři se bojí KFC, straší je zažitá pověra

„V některých nemocnicích je to opravdu hluboká pověra. Vaši kolegové se mohou naštvat, pokud přinesete KFC,“ říká pro list The New York Times (NYT) thajský chirurg Thanat Tantinam. Pověry a legendy jsou v jeho vlasti časté a silné, není tak divu, že se i lékaři víc než salmonely nebo rakoviny tlustého střeva bojí smůly.
Pověra zní, že pokud si v práci dáte kuře z některé z poboček amerického řetězce Kentucky Fried Chicken, čeká vás nesnesitelně náročná směna. Tantinam podle svých slov slyšel o této doktorské pověře už v době, kdy studoval medicínu. Rozhodl se ji proto podrobit vědeckému zkoumání. Randomizovaný test provedl na 345 směnách, přičemž sledoval počet případů nebo odhadovanou ztrátu krve u pacientů těchto lékařů.
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Porovnával množství práce u lékařů, kteří jedli KFC, s těmi, kteří si přinášeli jídlo lokálního prodejce, a s těmi, kteří nejedli nic. Svou studii pak zveřejnil v odborném magazínu, výsledek však nepřekvapí – KFC nevede k tomu, že by měli chirurgové víc práce. „Ale já tomu pořád věřím. Možná z 80 procent. Pokud by mi někdo přinesl KFC, dám si to až po směně,“ říká Tantinam s tím, že v každé nemocnici mají nějakou vlastní pověru.
Někde se vyhýbají pizze, jinde kávě nebo ořechům, v jednom středisku zase lékaře straší banány, přestože obecně jsou v Thajsku vnímány jako „šťastné“ jídlo. Obava ze smaženého kuřete z KFC je však natolik univerzální, že se jí zabývala i sama firma. „Prozkoumali jsme data a bylo to celkem jasné. V restauracích v okolí nemocnic byl patrný trend – došlo k poklesu tržeb,“ říká Suhayl Limbada, který donedávna vedl oddělení marketingu v KFC Thajsko.
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Před pár lety se pokusil kletbu obelstít a na Den lékařů zabalil kuřata prodávaná kolem nemocnic do krabiček s nápisem „Toto není KFC“. Podle něj pověra vznikla v některé z venkovských nemocnic, kde jistý hladový lékař na noční směně čekal na svou objednávku a ještě netušil, jaký příval pacientů ho čeká. Ať už to bylo jakkoliv, povídačka se uchytila, a to především mezi těmi lékaři, kteří si nemohou snadno odběhnout pro jídlo. Třeba chirurgové nebo zdravotníci sloužící na pohotovosti.
„V Thajsku není pověrčivost protikladem modernity – pohodlně žije vedle ní,“ potvrzuje pro NYT profesorka Univerzity Chulalongkorn Theeranuch Pusaksrikitová, která se zabývá vlivem pověr na spotřebitelské chování. „Člověk může mít vysokoškolský titul v přírodních vědách, ale před podpisem smlouvy si stejně ověří příznivé datum a do práce nosí amulet,“ dodává.