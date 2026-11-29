Návrh zákona s názvem Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026 (BAAJA), který by zásadním způsobem zreformoval proces posuzování a vydávání stavebních povolení, prošel americkým Senátem poměrem hlasů 62 ku 33 a míří do Sněmovny reprezentantů.
Zastánci zákona argumentují potřebou omezit průtahy, které podle nich vyvolávají příliš přísná pravidla na ochranu životního prostředí. Návrh by mimo jiné umožnil průmyslovým podnikům domáhat se u soudu zrušení pokynů federální Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). Mezi ně patří i regulace na vypouštění znečišťujících látek do vod, popsal deník The Guardian.
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„Cílem je snížit náklady na energii, zvýšit mzdy, vytvořit pracovní místa a znovu usnadnit stavění v Americe,“ argumentuje jeden z autorů zákona, republikánský senátor za stát Utah Mike Lee. Na jeho podobě spolupracoval se spolustranickou senátorkou za Západní Virginii Shelley Mooreovou Capitovou.
Další dva senátoři, kteří zákon v září předložili, jsou demokraté Sheldon Whitehouse z Rhode Islandu a Martin Heinrich z Nového Mexika. Samotné závěrečné hlasování pak podpořilo 47 republikánských senátorů z 53, 14 demokratů ze 45 a jeden nezávislý senátor. Pět senátorů nehlasovalo.
Mimo politickou scénu se podpora objevila i u ropných a energetických firem. Nejvýrazněji za návrhem stojí oborové asociace, jako jsou American Chemistry Council a American Petroleum Institute, které zastupují stovky společností napříč chemickým, ropným a plynárenským průmyslem.
Proti návrhu se zvedla silná vlna kritiky z řad neziskových organizací, které varují před dopady na přírodu. Obavy panují i z dalšího posílení Trumpovy exekutivy. Podle ekologické organizace Earthjustice kompromisní dohoda „dává prezidentovi větší pravomoci, oslabuje ochranu životního prostředí, podkopává suverenitu domorodých kmenů a omezuje přístup k soudům“.
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Na podobný problém upozorňuje i profesor environmentálního práva a klimatické politiky z Columbia Law School Michael B. Gerrard. Podle něj by zákon mohl vést ke scénáři, kdy budoucí americký prezident nebude moci zabránit realizaci záměrů schválených Trumpovou administrativou. „Zákon odebírá klíčový nástroj, který některé státy využívaly k blokování projektů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl.
The Guardian také upozornil na ustanovení, která by státům ztížila zavádění opatření proti znečišťování vodních toků, zdvojnásobila časový odstup mezi automatickými přezkumy příslušných povolení a snížila transparentnost informací o druzích a míře znečištění.
Roztržka mezi demokraty
Jedním z klíčových témat před listopadovými midterms se stala podpora výstavby datových center. Řada demokratů se proti těmto projektům ostře vymezila, což straně výrazně pomohlo k celkovému volebnímu vítězství.
Nejvýrazněji tato otázka rezonovala v Ohiu a Michiganu. V obou státech demokraté ovládli souboj o senátorská křesla, přičemž v Ohiu slavili i zisk guvernérského postu.
Už po několika týdnech se však ve straně objevují první neshody ohledně dalšího rozvoje infrastruktury pro umělou inteligenci. Spoluautor zákona Heinrich vnímá přínosy normy podobně jako jeho političtí oponenti. „Zákon, který byl přijat s podporou obou politických stran, zajistí rychlejší dodávky cenově dostupnější energie do sítě, přiměje datová centra, aby se spravedlivě podílela na nákladech na elektřinu i provoz rozvodné soustavy, a vytvoří více než 100 tisíc dobře placených pracovních míst v USA,“ uvedl po hlasování s tím, že opatření na ochranu životního prostředí zároveň zůstanou zachována.
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Zajímavostí přitom je, že v Michiganu – kde byl v listopadu poprvé v historii USA zvolen muslimský senátor a demokraté zde obhájili mandát i díky kritice datových center – návrh podpořila současná demokratická senátorka za tento stát Elissa Slotkinová. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že zákon sníží měsíční účty za energie pro tamní domácnosti.
„Důležité je, že tento návrh zákona také zavádí první federální regulační opatření týkající se datových center, která mají zabránit tomu, aby přenášela náklady na elektřinu na odběratele v Michiganu,“ dodala. Část jejích spolustraníků přesto s tímto postupem výrazně nesouhlasí.
„Senát nás zaprodal velkým technologickým a ropným firmám a schválil zákon, který urychluje výstavbu AI datových center a vykuchává zákony, jimiž chráníme naše komunity před znečišťovateli,“ reagovala demokratka Rashida Tlaibová.
Ještě v říjnu podle průzkumu deníku The Washington Post, stanice ABC News a agentury Ipsos odmítalo výstavbu nových datových center 76 procent dotázaných demokratů a proti byla i zhruba polovina republikánů.
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„Většina demokratů uvedla, že má z datových center obavy a přeje si přísnější federální regulaci umělé inteligence,“ napsal The Washington Post. Průzkum zároveň ukázal, že i většina republikánů považuje dosavadní vládní regulaci růstu a vývoje umělé inteligence za nedostatečnou.
Nad situací uvnitř Demokratické strany vyjádřil obavy také herec a režisér Mark Ruffalo, který zkritizoval přímo demokratické senátory za jejich podíl na zákoně. Podle něj demokraté stále slaví „velkou modrou vlnu“, zatímco v Senátu předávají Trumpovi a republikánům fosilní průmysl.
Lednová obměna amerického Kongresu by mohla přinést výrazný obrat. Do té doby však zůstává otázkou, nakolik výstavbu datových center ovlivní zákon, který by po schválení Sněmovnou reprezentantů mohl brzy vstoupit v platnost.