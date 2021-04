Ve Francii odebírají krev v muzeu. Prohlídku expozic mají dárci za odměnu

V jednom z výstavních sálů štrasburského Muzea moderního a současného umění (Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, MAMCS) se nachází dvanáct křesel, ve kterých zdravotníci odebírají každému z dobrovolníků půl litru krve.

Poté je kromě obvyklého občerstvení pro posílení organismu po odběru čeká ještě procházka mezi obrazy, při níž mohou spatřit například díla Gustava Dorého, Clauda Moneta nebo Paula Signaka. Muzeum touto cestou nabídlo za jedno odpoledne odběr a výstavu pro celkem 198 lidí, zájem nyní vysoce převýšil dostupnost termínů.



Od začátku pandemie se snížily počty hromadných odběrů na francouzských vysokých školách a ve velkých firmách, protože studenti i zaměstnanci pracují na dálku a v budovách tak není komu krev odebírat. Propojením s místním muzeem chtěli zdravotníci nejen tento výpadek nahradit, ale také získat nové dárce. Některé z nich opravdu motivovala speciální odměna, jiní přišli darovat krev jako obvykle, jen na jiné místo.

„Je to skvělá příležitost k občanské aktivitě a solidaritě. (...) Muzeum je součástí města, není hermeticky uzavřené a neobejde se bez společnosti, teď ještě víc než kdy jindy,“ uvedla Estelle Pietrzyková, ředitelka Muzea moderního a současného umění ve Štrasburku, která „velmi ráda“ propůjčila svou instituci zdravotníkům.

Francouzská státní krevní banka EFS podobnou akci uspořádala již dříve. Už 19. března se dárci mohli podívat do muzea v Dijonu, do akce by se v budoucnu mohla zapojit i pobočka muzea Centra Gerge Pompidoua v Métách.