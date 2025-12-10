Dárce spermatu měl mutaci zvyšující riziko rakoviny, zplodil dvě stovky dětí

  13:49
Dárce spermatu, který byl nositelem genetické mutace dramaticky zvyšující riziko rakoviny, zplodil nejméně 197 dětí po celé Evropě. Některé děti již zemřely a jen menšina dětí, které mutaci zdědily, této chorobě unikne. Rozsáhlé vyšetřování ukázalo, že sperma využilo 67 reprodukčních klinik ve 14 zemích. Česko ani Slovensko ve výčtu nejsou, figurují tam ale mimo jiné Německo, Polsko či Maďarsko, informovala BBC.
ilustrační snímek

Sperma prodávala dánská společnost European Sperm Bank, která na svém webu uvádí, že získává dárce z Dánska, Německa a Nizozemska. Sperma poté prodává i zahraničním reprodukčním klinikám. Společnost ke zjištěním uvedla, že s postiženými rodinami sdílí hlubokou soustrast. Uznala také, že v některých zemích bylo sperma použito ke zplození velkého počtu dětí.

Problematické sperma pochází od anonymního dárce, který svůj genetický materiál začal poskytovat za úplatu jako student v roce 2005. Toto sperma kliniky používaly asi 17 let. Dárce je zdravý a prošel všemi screeningovými testy, nicméně se ukázalo, že DNA v některých jeho buňkách je zmutovaná. Poškozen je konkrétně gen TP53, který podle vědců zastává klíčovou roli v tom, aby se v těle nerozvinulo nádorové bujení. O poškození tohoto genu dárce nevěděl.

Většina mužových buněk je bez poškození genu TP53, ale u spermií je vada výrazná, a to až u pětiny z nich. Dítě, k jehož zplození odborníci použili spermii se zmutovaným genem, pak má tuto mutaci v každé buňce v těle. V takovém případě je až 90procentní riziko, že se v těle rozvine rakovinné bujení včetně rakoviny mozku, kostí či prsou nebo leukémie. Tento fakt je znám jako syndrom Li-Fraumeni.

„Je to strašlivá diagnóza,“ uvedla profesorka Clare Turnbullová z londýnského Institutu pro výzkum rakoviny. „Život s takovým rizikem je celoživotním břemenem, je to zcela zničující,“ poznamenala.

Lidé se zmíněnou diagnózou by měli každoročně podstupovat vyšetření magnetickou rezonanci a rovněž ultrazvuk břicha kvůli hledání možných nádorů. Ženy se pak často rozhodnou pro odstranění prsou, aby riziko rozvoje rakoviny snížily.

Dánská spermobanka uvedla, že zmíněnou mutaci nezjišťuje preventivní genetické vyšetření a že dárce s poškozeným genem ihned po zjištění problémů zablokovala.

Na kauzu letos upozornili lékaři na konferenci ESHG o lidské genetice. Ti uvedli, že mutaci zjistili u 23 z tehdy 67 známých dětí. U deseti z nich již v té době lékaři diagnostikovali rakovinu. Do pátrání se následně zapojila média včetně BBC, kterým se podařilo zjistit, že mužovo sperma posloužilo ke zplození výrazně více dětí, a to nejméně 197. BBC poznamenala, že údaje nejsou konečné, neboť ze všech zemí nejsou dostupná závěrečná data. Rovněž není známo, kolik dětí se s mutací potýká.

Sperma použily reprodukční kliniky nejen v Dánsku, ale také na Islandu, v Irsku, Španělsku, Belgii, Německu, Polsku, Maďarsku, Srbsku, Severní Makedonii, Albánii, Řecku, Gruzii a na Kypru. Kauza se ale týká i zemí, které ve výčtu uvedeny nejsou. Podle BBC jsou i případy žen, které kvůli oplodnění odjely na kliniky do zmíněných zemích.

Dárce spermatu měl mutaci zvyšující riziko rakoviny, zplodil dvě stovky dětí

