Dánští vojáci v Grónsku dostali rozkaz v případě útoku USA bojovat

Rozkaz obdrželi dánští vojáci v době, kdy Trump odmítal vyloučit použití síly ve své snaze získat Grónsko, poloautonomní území Dánského království. Podle veřejnoprávního média se na plánu obrany shodly vládní i opoziční strany. Přestože politici nepovažovali vojenský úder Spojených států za pravděpodobný, podle stanice DR si Dánsko nemohlo být jisté, dokud Trump neprohlásil, že nechce použít vojenskou sílu.
Dánští vojáci byli v uplynulých týdnech vysláni na ostrov v rámci cvičení Arctic Endurance, které podle Kodaně potrvá většinu roku. Ke cvičení se přidalo Německo, Francie, Británie, Norsko, Švédsko, Finsko a Nizozemsko. V reakci na toto cvičení Trump pohrozil zmíněným státům včetně Dánska zavedením desetiprocentních cel. Po středečním hovoru s šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem o budoucí dohodě týkající se Grónska a celé arktické oblasti od cel upustil.
Víc vojáků NATO v Arktidě a totální přístup USA ke Grónsku. Co načrtli Trump a Rutte
Dohoda předpokládá, že Severoatlantická aliance zesílí ostrahu Arktidy. Trump po jednání s Ruttem řekl, že součástí dohody bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na americkém protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kopule). Rutte ale ve čtvrtek řekl, že o využívání důležitých nerostných surovin s Trumpem nehovořil.
Další jednání o Grónsku se uskuteční dnes. Podle agentury AFP se bude projednávat aktualizace dohody z roku 1951 mezi Dánskem a Spojenými státy. Tato smlouva poskytuje americké armádě rozsáhlý přístup do Grónska, mimo jiné pro výstavbu a provoz vojenských základen.
Mohou se vojáci vzepřít, kdyby Trump trval na dobytí Grónska silou? Co říká kodex
Dánská premiérka Mette Frederiksenová ve čtvrtek uvedla, že je připravena vést s USA konstruktivní dialog o bezpečnosti a dalších investicích, ale odmítá vyjednávat o územní celistvosti Dánského království.
Trump v posledních měsících silně dává najevo svůj zájem o kontrolu Grónska. Jeho hlavním argumentem je nedostatečná bezpečnost v arktické oblasti, která zpřístupňuje strategický region Číně a Rusku.