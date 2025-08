Máte doma mazlíčky? Neutrácejte je, dáme je šelmám, vyzývá dánská zoo

Jde o králíky, morčata, kuřata, ale i koně. Zoo uvedla, že její vyškolení zaměstnanci zvířata šetrně utratí a poté je použijí jako krmivo. Zoologická zahrada vysvětluje, že je její povinností napodobovat přirozenou potravu šelem, které chová. „Malá zvířata tvoří významnou část jídelníčku našich predátorů,“ dodala.

Potrava podávaná tímto způsobem připomíná to, co by si zvířata v přírodě sama ulovila. Týká se to zejména rysa evropského, mezi další šelmy chované v Aalborgu patří lvi a tygři. Zoo se jim snaží nabízet celá zvířata včetně srsti a kostí.

„Dává smysl, aby bylo možné tímto způsobem využívat zvířata určená z různých důvodů k utracení,“ řekla zástupkyně ředitele aalborské zoo Pia Nielsenová. „V Dánsku jde o běžnou praxi a mnoho z našich návštěvníků a partnerů oceňuje tuto příležitost přispět,“ dodala.

BBC uvádí, že pro darování koní platí zvláštní podmínky. Zvířata musí mít průkaz a 30 dnů před předáním do zoologické zahrady se nesmí léčit s žádnou nemocí. Majitelé za jejich darování mohou získat slevu na dani.