Dánsko zná termín voleb. Premiérka se chce svézt na protitrumpovské vlně

Autor:
  14:39
Parlamentní volby v Dánsku se uskuteční 24. března. Oznámila to premiérka a lídryně sociální demokracie Mette Frederiksenová, která bude chtít ve volbách zúročit zvýšenou podporu, které se ji dostalo díky vzdoru vůči Spojeným státům ve sporu o Grónsko.

Frederiksenová se v posledních měsících snažila spojit evropské lídry v podpoře Dánska proti obnovenému zájmu amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová (vlevo) a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na pietním aktu za padlé vojáky na Majdanu v Kyjevě na Ukrajině. (24. února 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na procházce Nuukem. (23. ledna 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová hovoří během panelové diskuse na Mnichovské (14. února 2026)
Dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským premiérem Jensem-Frederikem Nielsenem na procházce Nuukem. (23. ledna 2026)
29 fotografií

Trump se netajil zájmem o ovládnutí arktického ostrova, i když na lednovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu se dohodl s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem na rámci budoucí smlouvy, která má zřejmě Spojeným státům zajistit na největším ostrově světa větší vliv. Spojenci v NATO mezitím v regionu připravili a spustili misi Arctic Sentry.

Do letadla s dánskou premiérkou se dostal cizí muž. Grónské úřady tají podrobnosti

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že úsilí Frederiksenové o zachování dánské svrchovanosti nad Grónskem posílilo její popularitu, ačkoli předtím veřejnost vyjadřovala nespokojenost s rostoucími životními náklady a tlakem na sociální služby.

„Toto budou rozhodující volby, protože v příštích čtyřech letech se my, Dánové a Evropané, budeme muset skutečně postavit na vlastní nohy. Musíme definovat svůj vztah se Spojenými státy a musíme se znovu vyzbrojit, abychom zajistili mír na našem kontinentu,“ uvedla Frederiksenová.

Pokud USA zaútočí na zemi NATO, bude to konec všeho, řekla dánská premiérka

„Musíme v Evropě držet při sobě a musíme zajistit budoucnost dánského společenství,“ řekla s odkazem na Dánské království, které se skládá ze samotného Dánska, Grónska a Faerských ostrovů.

Grónská krize dále zvýšila kredit Frederiksenové na mezinárodní scéně, kde si získala pozornost už rychlou reakcí Dánska na pandemií covidu-19 a díky podpoře Ruskem napadené Ukrajiny. Volby prověří, zda Dánové odmění její mezinárodní vůdcovství a obranu dánské suverenity, nebo potrestají její vládu za to, co kritici označují za přehlížení domácích problémů, poznamenala agentura Reuters.

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Současná dánská vláda je neobvyklou koalicí sociálních demokratů premiérky, středopravicové Liberální strany vedené ministrem obrany Troelsem Lundem Poulsenem a centristických Umírněných v čele s ministrem zahraničí a expremiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.

Koalice vytvořená v roce 2022 podle průzkumů pravděpodobně ztratí většinu, protože strany se podle Reuters znovu profilují podle tradičnějších levicově-pravicových linií.

