Frederiksenová se v posledních měsících snažila spojit evropské lídry v podpoře Dánska proti obnovenému zájmu amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království.
Trump se netajil zájmem o ovládnutí arktického ostrova, i když na lednovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu se dohodl s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem na rámci budoucí smlouvy, která má zřejmě Spojeným státům zajistit na největším ostrově světa větší vliv. Spojenci v NATO mezitím v regionu připravili a spustili misi Arctic Sentry.
|
Do letadla s dánskou premiérkou se dostal cizí muž. Grónské úřady tají podrobnosti
Průzkumy veřejného mínění naznačují, že úsilí Frederiksenové o zachování dánské svrchovanosti nad Grónskem posílilo její popularitu, ačkoli předtím veřejnost vyjadřovala nespokojenost s rostoucími životními náklady a tlakem na sociální služby.
„Toto budou rozhodující volby, protože v příštích čtyřech letech se my, Dánové a Evropané, budeme muset skutečně postavit na vlastní nohy. Musíme definovat svůj vztah se Spojenými státy a musíme se znovu vyzbrojit, abychom zajistili mír na našem kontinentu,“ uvedla Frederiksenová.
|
Pokud USA zaútočí na zemi NATO, bude to konec všeho, řekla dánská premiérka
„Musíme v Evropě držet při sobě a musíme zajistit budoucnost dánského společenství,“ řekla s odkazem na Dánské království, které se skládá ze samotného Dánska, Grónska a Faerských ostrovů.
Grónská krize dále zvýšila kredit Frederiksenové na mezinárodní scéně, kde si získala pozornost už rychlou reakcí Dánska na pandemií covidu-19 a díky podpoře Ruskem napadené Ukrajiny. Volby prověří, zda Dánové odmění její mezinárodní vůdcovství a obranu dánské suverenity, nebo potrestají její vládu za to, co kritici označují za přehlížení domácích problémů, poznamenala agentura Reuters.
|
Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš
Současná dánská vláda je neobvyklou koalicí sociálních demokratů premiérky, středopravicové Liberální strany vedené ministrem obrany Troelsem Lundem Poulsenem a centristických Umírněných v čele s ministrem zahraničí a expremiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.
Koalice vytvořená v roce 2022 podle průzkumů pravděpodobně ztratí většinu, protože strany se podle Reuters znovu profilují podle tradičnějších levicově-pravicových linií.