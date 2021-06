Migranty v Dánsku čeká letenka ze země. Na azyl si počkají v Africe

Dánský parlament ve čtvrtek schválil návrh zákona, který zemi umožní posílat žadatele o azyl do třetích zemí, a to i mimo evropský kontinent. Podle zákona budou migranti po příjezdu do Dánska zaevidováni a následně mohou být posazeni do letadla mířícího například do Afriky, kde se dalšími procesy vyřizování žádosti bude zabývat partnerská země.