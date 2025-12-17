Dánsko chce zakázat burky a nikáby ve školách. Diskriminační, volají odpůrci

Dánská vláda navrhne zákaz nošení ženských muslimských oděvů burky a nikábu ve školách a univerzitách. Chce tak rozšířit již platný zákaz zahalování obličeje na veřejnosti, který vychází ze zákona platného od roku 2018. Ve středu to uvedl ministr pro imigraci a integraci Rasmus Stoklund.
„Burky, nikáby a další oděvy, které zahalují tvář, nemají v dánských učebnách žádné místo,“ uvedl Stoklund. Burka je oděv, který zahaluje celé ženy od hlavy k patě a má síťovinu přes oči. Nikáb je závoj zakrývající celý obličej kromě očí. Přestože jsou burka i nikáb součástí konzervativní muslimské kultury, nosí je pouze výrazná menšina muslimských žen.

Nikáb ne, rouška ano? Virus podkopává zákazy zahalování obličeje

„Tímto zákonem vysíláme jasný signál k dívkám a ženám převážně z imigrantských komunit, že podporujeme jejich boj proti kultuře cti a zastaralých pravidel,“ uvedl Stoklund. Dánský parlament bude návrh zákona projednávat v únoru 2026.

Stoupenci zákazu tvrdí, že muslimským ženám umožňuje lépe se integrovat do dánské společnosti. Některé lidskoprávní skupiny a náboženské sdružení zákaz nicméně kritizují a označují jej za diskriminační, neboť podle nich porušuje jak svobodu vyznání, tak právo ženy na svobodné rozhodnutí.

Nikáb nesundáme. Dánky protestují proti zákonu zakazujícímu zahalování

V Dánsku žije podle údajů oficiálního webu asi 270 tisíc muslimů. V listopadu letošního roku žilo v zemi podle tamního statistického úřadu 6,024684 lidí.

