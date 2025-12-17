„Burky, nikáby a další oděvy, které zahalují tvář, nemají v dánských učebnách žádné místo,“ uvedl Stoklund. Burka je oděv, který zahaluje celé ženy od hlavy k patě a má síťovinu přes oči. Nikáb je závoj zakrývající celý obličej kromě očí. Přestože jsou burka i nikáb součástí konzervativní muslimské kultury, nosí je pouze výrazná menšina muslimských žen.
„Tímto zákonem vysíláme jasný signál k dívkám a ženám převážně z imigrantských komunit, že podporujeme jejich boj proti kultuře cti a zastaralých pravidel,“ uvedl Stoklund. Dánský parlament bude návrh zákona projednávat v únoru 2026.
Stoupenci zákazu tvrdí, že muslimským ženám umožňuje lépe se integrovat do dánské společnosti. Některé lidskoprávní skupiny a náboženské sdružení zákaz nicméně kritizují a označují jej za diskriminační, neboť podle nich porušuje jak svobodu vyznání, tak právo ženy na svobodné rozhodnutí.
V Dánsku žije podle údajů oficiálního webu asi 270 tisíc muslimů. V listopadu letošního roku žilo v zemi podle tamního statistického úřadu 6,024684 lidí.