„Jsme pevně přesvědčeni, že pokus o atentát naplánovaly ruské zpravodajské služby,“ uvedl šéf PET Rasmus Kieffer-Kristensen. „Pokus o atentát ze strany Ruska je něco, s čím jsme se v Dánsku dosud nesetkali, a to vyvolává dojem, že Rusko je stále agresivnější a ochotnější podstupovat rizika,“ pokračoval.
Ukrajinský influencer, bavič a rapper Albert Vasiljev, vystupující též pod pseudonymy Slevin Dedyan či Kyivstoner, čelil ruským obviněním už dříve. Ruská tajná služba jej totiž obviňuje, že se chystal ze Slovenska přes Polsko a Bělorusko propašovat do okolí ruské metropole drony, které by napadly strategické objekty v Moskvě. To umělec popírá.
Z plánovaného útoku 25. září policie podezírá dva Dány, které podle nových zjištění naverbovala ruská rozvědka, aby rappera zavraždili. Policie plán zmařila asi pět minut před začátkem koncertu. Ten byl následně zrušen. Oba muži u soudu jakékoliv pochybení popřeli.
Dánsko v reakci vyhostí ruského diplomata a má také v plánu pozastavit vydávání schengenských víz ruským občanům. „Tou nejsilnější odpovědí, jakou může Dánsko dát, je neochvějný postoj a podpora Ukrajiny. A v této podpoře hodláme rozhodně pokračovat,“ prohlásil šéf dánské diplomacie Lars Lökke Rasmussen, který z Dánska do sedmi dnů vyhostí ruského vojenského atašé.
Dodal také, že pokud by Rusko na velvyslanectví v Kodani mělo více svých zaměstnanců, přijali by ráznější opatření. „Na evropské úrovni jsme zahájili práci na dalším zpřísnění pravidel pro vstup ruských občanů do Evropy (...) nyní zintenzivňujeme naše úsilí o zastavení vydávání všech nepotřebných víz,“ řekl Lökke Rasmussen.
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Dánové odhalili plány na sabotáž ve zbrojovce dodávající pomoc na Ukrajinu
Sedm severoevropských zemí už loni v červnu vyzvalo k zavedení zákazu udělování víz do Schengenu pro ruské vojáky, kteří se účastnili války proti Ukrajině. EU podle lednových zpráv médií začala zvažovat nový návrh na takové opatření kvůli bezpečnostním rizikům.
Služba PET podle agentury Reuters v září uvedla, že Rusko verbuje dánské občany, aby pomáhali plánovat sabotážní akce proti dánským obranným firmám s vazbou na Ukrajinu.