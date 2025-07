Tak koho vylosujeme? Do loterie o vojně nově zahrnuli i mladé dánské ženy

Autor: iDNES.cz , ČTK

Dánský parlament rozhodl, že mladé ženy zařadí do loterie rozhodující o tom, kdo po dovršení 18 let absolvuje jedenáctiměsíční vojenskou službu. Od 1. července jsou tak do losování zahrnuti jak muži, tak ženy, které se předtím mohly vojenské služby účastnit jen když se dobrovolně přihlásily.