Konec nejistoty: v Dánsku vznikne menšinová vláda, premiérkou zůstane Frederiksenová

„Byla jsem u jeho veličenstva krále a oznámila, že po dlouhých vyjednáváních může vláda vzniknout,“ řekla Frederiksenová. Uvedla také, že v úterý představí vládní program a že jmenování ministrů by se mohlo uskutečnit ve středu.
Sociální demokraté ve volbách zvítězili, ale zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903. Levicové strany jako celek těsně porazily ty pravicové. Ani jeden z bloků ale nezískal ve 179členném parlamentu většinu.
Rozhodující silou se tak stali centrističtí Umírnění v čele s dosavadním ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem, jejichž podporu si Frederiksenová vyjednala.
Dánské volby vyhráli vládní sociální demokraté, výsledek mají nejhorší od roku 1903
Politička, která byla u moci od roku 2019, volby vyhlásila v únoru – o několik měsíců dříve, než musela.
Podle analytiků se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o Grónsko, které by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí u voličů pomůže.
Volební kampaň však ovládla spíše domácí témata, jako jsou stav dánského hospodářství a životní náklady.