Konec nejistoty: v Dánsku vznikne menšinová vláda, premiérkou zůstane Frederiksenová

Autor: ,
  6:48
Dánská sociálnědemokratická premiérka Mette Frederiksenová se dohodla na vzniku menšinové středolevé vlády. Křeslo ministerské předsedkyně si tak udrží už po třetí funkční období v řadě. V úterý o tom informovala agentura Reuters. Dohodu označila za konec období nejistoty po březnových volbách uprostřed krize ve vztazích s americkým prezidentem Donaldem Trumpem kvůli Grónsku, která je autonomní součásti Dánského království.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová po vítězství v parlamentních volbách. (24. března 2026) | foto: Reuters

„Byla jsem u jeho veličenstva krále a oznámila, že po dlouhých vyjednáváních může vláda vzniknout,“ řekla Frederiksenová. Uvedla také, že v úterý představí vládní program a že jmenování ministrů by se mohlo uskutečnit ve středu.

Sociální demokraté ve volbách zvítězili, ale zaznamenali nejhorší výsledek od roku 1903. Levicové strany jako celek těsně porazily ty pravicové. Ani jeden z bloků ale nezískal ve 179členném parlamentu většinu.

Rozhodující silou se tak stali centrističtí Umírnění v čele s dosavadním ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem, jejichž podporu si Frederiksenová vyjednala.

Dánské volby vyhráli vládní sociální demokraté, výsledek mají nejhorší od roku 1903

Politička, která byla u moci od roku 2019, volby vyhlásila v únoru – o několik měsíců dříve, než musela.

Podle analytiků se tak stalo zjevně v naději, že její rozhodný postoj ve sporu o Grónsko, které by americký prezident Donald Trump rád získal pod americkou správu, jí u voličů pomůže.

Volební kampaň však ovládla spíše domácí témata, jako jsou stav dánského hospodářství a životní náklady.

