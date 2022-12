Nová vláda v Dánsku. Frederiksenová povede širokou koalici, vrací se expremiér

Mette Frederiksenová (45) V předčasných parlamentních volbách letos 1. listopadu získali vládnoucí sociální demokraté 27,5 procenta hlasů, což je jejich nejlepší výsledek za posledních více než 20 let. Dánský levicový blok v čele se sociálními demokraty získal ve 179členném parlamentu 90 křesel. Frederiksenová přesto podala den po volbách demisi. V úterý oznámila, že se jí podařilo sestavit nový a širší kabinet okolo politického středu. Na sestavení většinové vlády se dohodla s dosud hlavní opoziční Liberální stranou Venstre a s nově založenou centristickou stranou Umírněných.

Nejmladší dánskou premiérkou se Frederiksenová stala ve svých 41 letech po minulých parlamentních volbách v červnu 2019, které rovněž vyhráli její sociální demokraté. Na sestavení vlády se tehdy dohodla s dalšími třemi stranami z levice a z levého středu tři týdny po volbách. V úřadu premiéra nahradila Larse Lökkeho Rasmussena. Nová vláda byla jednobarevným menšinovým kabinetem, opírajícím se o podporu dalších stran, jak to bylo v Dánsku obvyklé.

Za svého mandátu si vysloužila ocenění za to, jak se jí podařilo provést zemi pandemií covidu-19, její kabinet se ale stal terčem kritiky kvůli kontroverznímu rozhodnutí z roku 2020 vybít kvůli obavám z nové mutace koronaviru všech až 17 milionů norků chovaných v této severské zemi na kožešinu. Mutace se objevila na norkových farmách a nakazilo se jí 11 lidí, byť neexistují důkazy o její vyšší nebezpečnosti.

Zpětně se ukázalo, že preventivní opatření nebylo právně podložené. Dánsko bylo jedním z největších světových exportérů norkové kožešiny. Nejvíce ji vyváželo do Číny. Podpora vládě postupně klesala a nakonec jí podporu vypověděli sociální liberálové. Premiérka Frederiksenová tudíž 5. října vyhlásila předčasné volby na 1. listopadu, sedm měsíců před koncem jejího čtyřletého mandátu.

Na mezinárodní scéně se dánská premiérka dostala do centra pozornosti už v srpnu 2019, v souvislosti s chystanou zářijovou návštěvou tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kodani. Tu Trump nakonec zrušil, když Frederiksenovou neoslovila jeho nabídka ohledně koupě Grónska. Výměnou za ostrov, který je autonomním územím Dánska, Trump navrhoval převzetí dánských subvencí a vysokou jednorázovou částku. Premiérka označila jeho zrušení cesty za politováníhodné, vztahy obou zemí to ale podle ní nenarušilo.

V reakci na invazi Ruska na Ukrajinu Dánové letos v červnu v referendu jasně odsouhlasili připojení země ke společné bezpečnostní a obranné politice Evropské unie. „Dánsko vyslalo jasný signál našim spojencům v Evropě a NATO a (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi. Ukazujeme, že když Putin napadne svobodnou zemi a ohrožuje stabilitu v Evropě, my ostatní se semkneme k sobě,“ uvedla v reakci premiérka Frederiksenová.

Letos v září se Frederiksenová také vyslovila k poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři. Uvedla, že úniky v plynovodech jsou následkem „úmyslné akce“.

Premiérka také razí přísnou migrační politiku. Vloni v červnu schválil parlament návrh zákona, který Dánsku umožní posílat žadatele o azyl do třetích zemí, a to i mimo evropský kontinent. Tento akt vyvolal znepokojení Evropské komise, zákon kritizovaly i organizace na ochranu lidských práv. A letos v září vláda v Kodani oznámila, že uzavřela dohodu s Rwandou, která umožní migranty přesouvat do Afriky, kde mají čekat na vyřízení svých žádosti. Vloni v září zase předložila dánská vláda návrh zákona, podle nějž by měli přistěhovalci odpracovat nejméně 37 hodin týdně, aby jim byly vyplaceny sociální dávky.

Dánské sociální demokraty vede Frederiksenová od června 2015. V letech 2011 až 2014 byla ministryní pro zaměstnanost, od října 2014 do června 2015 ministryní spravedlnosti.

Členkou parlamentu se stala v roce 2001 ve svých 24 letech a byla jmenována mluvčí sociální demokracie pro kulturu, média a rovnost pohlaví, po volbách v roce 2005 se stala mluvčí strany pro oblast sociálních věcí. V letech 2005 až 2011 byla místopředsedkyní parlamentní skupiny sociální demokracie.

Jako horlivý zastánce veřejného vzdělávání v roce 2005 otevřeně kritizovala rodiče posílající své děti do soukromých škol. V květnu 2010 ji dánský tisk obvinil z pokrytectví poté, co vyšlo najevo, že její dcera sama navštěvuje soukromou školu.

Opoziční sociální demokraté si přízeň voličů v roce 2019 získali sliby zvýšit veřejné výdaje a omezit přistěhovalectví. Sama Frederiksenová představila v roce 2018 projekt počítající s návratem migrantů do afrických táborů pod dohledem Organizace spojených národů.

Frederiksenové se v čele sociálních demokratů podařilo sjednotit různé frakce strany. „Poprvé od dob Ankera Jörgensena (šéfa sociálních demokratů a předsedy vlády v 70. a 80. letech) máme vůdce, kterého každý ve straně podporuje,“ řekl na její adresu stranický veterán Bjarne Laustsen.

Frederiksenová se narodila 19. listopadu 1977 v severodánském Aalborgu v rodině typografa a učitelky. Ve svých 15 letech se stala členkou mládežnické organizace sociální demokracie. V mládí se účastnila demonstrací na zachování deštných pralesů, na ochranu velryb a za ukončení apartheidu. Vystudovala administrativu a společenské vědy na univerzitě v Aalborgu a africká studia na univerzitě v Kodani.

V roce 2014 se rozvedla, o šest let později znovu provdala. Má dceru a syna.