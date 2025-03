Hlídejte si radši Grónsko, sepsula Moskva Dány za slova o mírové misi

„Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen oznámil, že jeho země je připravená vyslat svou armádu na Ukrajinu. Hluboce se omlouvám, ale kdo pak bude střežit Grónsko? Nejspíš ukrajinští uprchlíci, kteří přišli do Dánska, že?“ napsala Zacharovová v pondělí odpoledne na Telegramu.

Trump v posledních týdnech opakovaně prohlásil, že Washington má o Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království, zájem. „Pevně podporujeme vaše právo na určení vlastní budoucnosti. A pokud se pro to rozhodnete, přivítáme vás do USA. Kontrolu nad ostrovem získáme tak či onak,“ řekl v minulém týdnu ve svém proslovu v americkém Kongresu.

Washington podle Trumpa potřebuje toto území pro národní bezpečnost. Grónský premiér Trumpovi opakovaně vzkázal, že ostrov není na prodej.

Slova Zacharovové přicházejí poté, co Rasmussen označil za „důležité, aby Evropa vyslala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi i Washingtonu správné signály. „Prohlášením o naší ochotě přispět zdůrazňujeme, že pokud bude evropská přítomnost nezbytná pro příměří nebo mírovou dohodu, Dánsko je v zásadě připraveno,“ konstatoval.

V Evropě pod vedením Francie a Británie vzniká takzvaná koalice ochotných, která by v případě uzavření příměří na Ukrajině vedla mírovou vojenskou misi kontrolující klid zbraní. Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer již navrhli měsíční omezené příměří, které by zahrnovalo moře, vzdušný prostor a energetickou soustavu, poté by následovala další fáze včetně mírové vojenské mise.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v únoru nicméně prohlásil, že vyslání evropských vojáků na Ukrajinu „nelze připustit“, protože by se to rovnalo „přímému a nepokrytému zapojení členů NATO do války proti Rusku“. Washington prohlásil, že USA své může na Ukrajinu nevyšlou.