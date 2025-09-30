Dánsko před summitem zatrhlo lety dronů. Ukrajina pošle na pomoc vojenskou misi

Ukrajina vysílá do Dánska vojenskou misi, jejímž úkolem bude při cvičení sdílet s partnery zkušenosti z boje proti dronům, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.. Oznámení přichází den před neformálním summitem Evropské unie v Kodani, ve čtvrtek se v dánské metropoli navíc uskuteční schůzka Evropského politického společenství (EPC).
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie...
Německá fregata Hamburg v Kodani (29. září 2025)
Unijní summit v Kodani provázejí přísná bezpečnostní opatření. (29. září 2025)
Dánsko, nynější předsednická země EU, v uplynulých dnech čelilo několika dronovým incidentům. Ukrajina, která se od roku 2022 brání ozbrojené ruské agresi, má naopak rozsáhlé zkušenosti s obranou proti dronům v důsledku jejich rozšířeného využívání na bojišti.

„Naše skupina specialistů zahájila misi v Dánsku, kde sdílí ukrajinské zkušenosti v boji proti dronům. Naši vojáci přijeli, aby se zúčastnili společných cvičení s partnery, která by se mohla stát základem pro nový systém obrany proti ruským i jakýmkoliv jiným dronům,“ napsal Zelenskyj.

Ukrajina má podle něj momentálně největší zkušenosti s bojem proti dronům v Evropě. „Ukrajinští odborníci a naše technologie se mohou stát klíčovým prvkem budoucí ‚evropské zdi proti dronům‘,“ dodal ukrajinský prezident.

U Dánska tajně zakotvila ruská vojenská loď. A pak začaly trable s drony...

Dánsko v posledních dnech zažilo incidenty, kdy se nad letišti nebo vojenskými základnami objevily drony. Kodaň pro tento týden zakázala veškeré lety civilních dronů na svém území, aby zajistila bezpečnost neformálního summitu lídrů evropských zemí. Tamní ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že posílilo kapacity na odhalování bezpilotních prostředků. Pomoc dánské armádě s protidronovou obranou přislíbily Švédsko a Francie.

Dánsko ochrání i energetiku

Dánsko kvůli hrozbě sabotáže a hybridních útoků zvýšilo úroveň zabezpečení svých energetických zařízení, informovalo dánské ministerstvo energetiky.

„Obáváme se, že někdo ohrozí naše dodávky energie, a stát bez energie je stát, který nefunguje,“ uvedl ministr energetiky Lars Aagaard. Dánské úřady zvyšují zabezpečení na druhou nejvyšší úroveň, což povede ke zvýšení dohledu a omezení přístupu k energetické infrastruktuře. Naposledy Dánsko přistoupilo k podobnému opatření v září 2022 po sabotáži plynovodu Nord Stream v Baltském moři.

Narušení svého vzdušného prostoru drony nebo stíhačkami v posledních týdnech hlásilo také několik dalších zemí EU a NATO. Polsko 10. září zaznamenalo dvě desítky případů narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, z nichž některé společně se spojenci sestřelilo. Rumunsko následně informovalo, že do jeho vzdušného prostoru pronikl ruský dron, a před několika dny Estonsko oznámilo, že jeho vzdušný prostor narušily tři ruské stíhačky. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do Polska nepopřelo, tvrdilo ale, že nešlo o úmysl ani o útok. Narušení estonského vzdušného prostoru Moskva popřela.

Stavba zdí je špatná, reaguje Kreml na evropský plán protidronové obrany

Zelenskyj v pondělí v online projevu na varšavském bezpečnostním fóru řekl, že Kyjev navrhuje Polsku a dalším partnerům vybudovat společný štít proti ruské vzdušné hrozbě. Obrana proti dronům bude ostatně jedním z témat nadcházejícího neformálního summitu EU v Dánsku.

Ukrajina už dříve oznámila, že její vojáci a technici budou školit polské protějšky v boji proti dronům a Rumunsko se snaží s Kyjevem navázat partnerství při výrobě dronů v rámci nového unijního mechanismu financování obrany.

Ukrajina vyškolí Poláky v boji proti dronům, dá jim přístup ke svým systémům

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou ve středu na neformálním summitu EU v Kodani řešit dvě hlavní témata – společnou evropskou obranu a podporu Ukrajiny. I v souvislosti s nedávným narušením vzdušného prostoru v několika členských státech EU ze strany Ruska budou ale šéfové států a vlád diskutovat o také možnostech, jak posílit evropskou obranu. Svůj plán na zvýšení obranné připravenosti by měla alespoň částečně nastínit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Prostřednictvím videokonference se má jednání zúčastnit i Zelenskyj, Česko bude zastupovat premiér Petr Fiala.

Evropská unie pošle stovky milionů eur do Afriky. Chce podpořit čistou energii

Evropská komise představila balíček na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů v Africe. Celkem chce v dalších letech tímto směrem investovat 545 milionů eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun....

30. září 2025  13:30

Stavba zdí je špatná, reaguje Kreml na evropský plán protidronové obrany

Stavba zdí je vždy špatná, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov s odkazem na plán evropských zemí vybudovat takzvanou zeď proti dronům na svém východním křídle. Mluvčí Kremlu takto...

30. září 2025  13:28

