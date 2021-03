Většině lidí reinfekce nehrozí, tvrdí studie. Vakcíny proti ní chrání

Většina lidí, kteří se zotavili z nákazy koronavirem, získává před virem ochranu po dobu nejméně šesti měsíců. Tvrdí to vědci z Dánska. Neplatí to ale úplně pro lidi starší 65 let, kterým ve větší míře hrozí reinfekce. Naději jim však dávají vakcíny. Studie totiž ukazují, že vakcíny výrazně snižují i riziko asymptomatické infekce.