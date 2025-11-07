Dánsko chce zakázat sociální sítě dětem do 15 let. Není ale úplně jasné jak

Autor:
  17:14
Dánská vláda v pátek oznámila, že nalezla politickou shodu na zákazu sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Pokud by zákon prošel parlamentem, byl by to jeden z nejšířeji pojatých kroků v této problematice v Evropě. Dosud není jasné, jakých sociálních sítí by se zákaz týkal.

Dánská ministryně pro digitalizaci Caroline Stageová a její kolegové se v Kodani účastní tiskové konference o lepší ochraně dětí a mládeže na internetu. (7. listopadu 2025) | foto: Thomas TraasdahlAP

Šéfka dánského ministerstva pro digitalizaci Caroline Stageová řekla, že Dánsko udává v Evropě směr ve snaze o posílení digitálního blahobytu dětí. „Zaujímáme nezbytný postoj proti tomu, že velké technologické platformy měly příliš dlouho volnou ruku v dětských pokojích,“ dodala.

Věková hranice by se podle zveřejněných informací mohla snížit na 13 let, pokud o to rodiče zažádají a úřady jejich žádosti vyhoví.

Svět chce dětem zakázat sociální sítě i mobily. Tudy cesta nevede, varují kritici

Dánské ministerstvo digitalizace, které se o tento krok primárně snaží, uvedlo, že děti mají kvůli sociálním sítím mimo jiné narušený spánek a ztrácejí schopnost soustředit se. Podle ministerstva žádný rodič nebo vychovatel tento vývoj nemůže zastavit sám.

Dánsko by přijetím podobné normy navázalo na postup australské vlády. Ta před rokem schválila průlomový zákon zakazující sociální sítě dětem do 16 let. Týká se platforem, jako je Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat nebo X.

Děti a WhatsApp? Šíří se tam pornografie, bují kyberšikana, varuje expertka

Bránit v přístupu nejmladší věkové skupině mají provozovatelé sítí, kterým hrozí pokuty až 50 milionů australských dolarů (680,5 milionu korun).

Zákon má vstoupit v platnost v prosinci a zatím není jasné, jaké ověření věku budou sítě používat, aby jej nebylo možné obcházet.

Norma totiž například zakazuje sociálním sítím, aby nutily uživatele k ověření věku předkládat státem vydané identifikační dokumenty, jako jsou řidičské průkazy či cestovní pasy.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Vlak v Děčíně najel do naskládaného kamení, případ vyšetřuje policie

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční...

Vlak v děčínské části Boletice nad Labem najel v pátek odpoledne do kamení naskládaného na kolejnici, uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Lokomotiva je poškozená, provoz je veden po jedné...

7. listopadu 2025  17:38

Zemanovi odstranili kus tlustého střeva. Kvůli riziku krvácení zůstává v nemocnici

Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil k možné spolupráci SOCDEM a hnutím...

Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého střeva. Nález byl nezhoubný. Zemanův blízký spolupracovník Luboš Procházka pro iDNES.cz řekl, že...

7. listopadu 2025  11:46,  aktualizováno  17:31

Zloděj strhl ženě náušnici. Strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na zem

Zloděj strhl ženě náušnici u ucha, strážníkům se vymlouval, že šperk upadl na...

Bleskovou rychlostí dopadli v Brně strážníci muže, který se zaměřil na starší ženu a při nástupu do tramvaje jí přímo z ucha strhl náušnici. Strážníkům se v sousední ulici od místa činu vymlouval, že...

7. listopadu 2025  16:13

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

7. listopadu 2025  16:01

Kauza Dozimetr se rozrůstá. Padlo 17 nových obvinění

Pokračuje hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Michal Redl. (25. září 2025)

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v další větvi korupční kauzy Dozimetr nově obvinili 13 lidí a čtyři firmy. Policisté znovu stíhají i ty, které obvinili už v hlavní...

7. listopadu 2025  16:01

Malé Brity čeká méně počtů, více pokroku. Labouristé plánují reformu školství

Premium
ilustrační snímek

Britští školáci se mohou těšit na velkou změnu učebních osnov, největší reformu za posledních deset let. Labouristická ministryně školství Bridget Phillipsová přijala většinu doporučení, která jí...

7. listopadu 2025

Gorewear po 40 letech končí. Přinesl unikátní technologii sportovního oblečení

Technologie Gore-Tex byla desítky let využívaná jako ideální pro outdoorové...

Německá značka sportovního oblečení Gorewear ukončí po čtyřiceti letech svou činnost. Proslavila se běžeckými a cyklistickými oděvy s nepromokavou vrstvou Gore-Tex, kterou její vývojáři přinesli na...

7. listopadu 2025

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Auta projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede objížďka rozkopané Fryčajovy ulice,...

7. listopadu 2025  15:49

Pokutu kvůli volební kampani dostali ODS, SPD, Motoristé i strana Petra Cibulky

Petr Cibulka, aktivista a disident (2017)

Dohledový úřad dosud v souvislosti s letošními sněmovními volbami uložil čtyři pokuty od 10 do 35 tisíc korun. Týkají se parlamentních uskupení ODS, SPD a Motoristů i mimoparlamentní strany Volte...

7. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  15:21

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Manželství s Milošem Formanem jí vzala ruská okupace. Viděli se pak jen párkrát

Věra Křesadlová a Miloš Forman

Věra Křesadlová zemřela ve věku 81 let. Stála po boku Miloše Formana v dobách jeho začátků i prvních úspěchů. Jejich společná cesta se přerušila po jeho emigraci do USA, právně zůstali manželi víc...

7. listopadu 2025  15:12

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

7. listopadu 2025  15:07

