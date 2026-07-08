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Grónsko není na prodej, území NATO ubráníme, vzkázala USA dánská premiérka

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  9:08
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na summitu NATO v Ankaře (8. července...

Dánská premiérka Mette Frederiksenová na summitu NATO v Ankaře (8. července 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump přichází na schůzku s tureckým prezidentem...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na summitu NATO v Ankaře (8. července...
Americký prezident Donald Trump s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na summitu NATO v Ankaře (8. července...
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Dánsko je připraveno bránit každý centimetr území NATO, včetně Dánského království, řekla ve středu na summitu v Ankaře dánská premiérka Mette Frederiksenová. Reagovala tak na další prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že Grónsko by mělo přejít pod kontrolu Spojených států.

„Náš postoj je stejně jasný jako po celou dobu. Grónsko není na prodej. Doufáme, že všichni, včetně našich spojenců, budou respektovat právo grónského lidu na sebeurčení,“ uvedla dánská premiérka.

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Trumpova vyjádření, že Spojené státy musí Grónsko získat nebo nad ním převzít kontrolu, dlouhodobě zatěžují vztahy mezi Washingtonem a Kodaní a obecněji i vztahy mezi Spojenými státy a Evropou, poznamenala agentura Reuters. Spor se mezitím přesunul na diplomatickou úroveň.

„Jsme připraveni bránit každý centimetr území NATO, včetně našeho vlastního území,“ reagovala Frederiksenová na dotazy novinářů.

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Zmínila v této souvislosti fakt, že jedním z důvodů, proč bylo NATO před mnoha desetiletími vytvořeno, je princip, že pokud se něco stane jednomu z nás, všichni ostatní mu přijdou na pomoc.

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