„Náš postoj je stejně jasný jako po celou dobu. Grónsko není na prodej. Doufáme, že všichni, včetně našich spojenců, budou respektovat právo grónského lidu na sebeurčení,“ uvedla dánská premiérka.
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Měli bychom kontrolovat Grónsko, ale poškodilo by to vazby v NATO, řekl Trump
Trumpova vyjádření, že Spojené státy musí Grónsko získat nebo nad ním převzít kontrolu, dlouhodobě zatěžují vztahy mezi Washingtonem a Kodaní a obecněji i vztahy mezi Spojenými státy a Evropou, poznamenala agentura Reuters. Spor se mezitím přesunul na diplomatickou úroveň.
„Jsme připraveni bránit každý centimetr území NATO, včetně našeho vlastního území,“ reagovala Frederiksenová na dotazy novinářů.
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Zmínila v této souvislosti fakt, že jedním z důvodů, proč bylo NATO před mnoha desetiletími vytvořeno, je princip, že pokud se něco stane jednomu z nás, všichni ostatní mu přijdou na pomoc.