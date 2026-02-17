Dánský farář přirovnal držení dětské pornografie ke sbírání známek

Dánský farář, který je před soudem kvůli tomu, že měl desetitisíce fotografií a videí s dětskou pornografií, v pondělí během procesu prohlásil, že mu jejich získávání připomínalo sbírání známek, i když nevhodné. Státní zastupitelství požaduje nejméně šestiměsíční trest vězení.
U šedesátiletého duchovního se našlo na 80 tisíc fotografií a 2300 videí, z nichž některé si stáhl i do svého pracovního počítače. Kolem 700 snímků policie řadí do nejzávažnější kategorie, protože zobrazují násilí nebo donucení.

Tom Thygesen Frederiksen se u soudu k držení dětské pornografie přiznal, zároveň ale uvedl, že za obsah nikdy neplatil a ani ho děti sexuálně nepřitahovaly. Závislost na pornografii si podle svých slov vytvořil, když na internetu klikl na odkaz se zakázanými fotografiemi, které ho fascinovaly právě tím, že byly zakázané.

Na otázku, proč stahoval tak velké množství souborů, odpověděl, že to bylo „jako sbírání známek – ale naprosto nevhodným způsobem“. Muž, který dříve vedl pastorační skupiny pro děti, také vyjádřil hlubokou lítost.

Státní zastupitelství chce, aby Frederiksen, který byl nejprve zproštěn výkonu úřadu faráře a následně rezignoval, dostal nejméně šestiměsíční trest vězení. Rozsudek má být vynesen 25. února.

