V Grónsku začalo velké vojenské cvičení NATO. Jednotky USA se nezapojily

Autor: ,
  19:49
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen přicestoval společně s jeho islandským a norským protějškem do Grónska. Vládní představitelé největší ostrov světa navštívili při příležitosti velkého vojenského cvičení, kterého se účastní několik členských zemí NATO. Jednotky USA se ale nezapojily, přestože se na severu ostrova nachází americká letecká základna.
Zleva norský ministr obrany Bj&#248;rn Arild Gram, dánský ministr obrany Troels...

Zleva norský ministr obrany Bjørn Arild Gram, dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen, finský ministr obrany Antti Häkkänen, švédský ministr obrany Pål Jonson a islandský stálý státní tajemník Martin Eyjolfsson na zasedání ministrů obrany severských zemí v rámci obranné iniciativy Nordefco. (30. ledna 2025) | foto: 9. samostatný útočný prapor Karpatská SičProfimedia.cz

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen, premiérka Mette Frederiksenová a...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová s grónským premiérem Jensem-Frederikem...
Americký viceprezident J. D. Vance se svou ženou Ushou dorazil na americkou...
Donald Trump (14. září 2025)
9 fotografií

„Současná bezpečnostní situace vyžaduje výrazné zvýšení přítomnosti ozbrojených sil v Arktidě a severním Atlantiku,“ uvedl dánský ministr obrany.

Kromě Dánů se cvičení Arctic Light 2025 (Arktické světlo 2025) účastní i vojáci z Francie, Německa, Švédska a Norska – dohromady více než 550 příslušníků.

Spojené státy se cvičení neúčastní přesto, že mají na severu Grónska leteckou základnu.

V poslední době USA mimo jiné kritizovaly údajný nedostatek dánských investic do obrany Grónska. Poulsen řekl, že probíhající cvičení koordinované s grónskou vládou je „dobrým příkladem našeho společného závazku posílit schopnost ozbrojených sil postavit se hrozbám v Arktidě“.

Máme plány na invazi nejen do Grónska, ale i Dánska, šokoval šéf Pentagonu

Administrativa nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa se netají touhou arktický ostrov anektovat. Po svém druhém zvolení prezidentem Trump řekl, že Grónsko potřebuje, zejména pro bezpečnost Spojených států.

Grónsko odpovědělo, že není na prodej a že si o své budoucnosti rozhodne samo. Na konci srpna dánská televize odhalila, že nejméně tři Američané s vazbami na Trumpa prováděli na polárním ostrově vlivové operace.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Babiš jako Vémola, Motoristé mají unikátní SPZ. Politici rozjeli vlastní e-shopy

Premium

Politici se v letošní kampani poprvé významně zaměřili na mladou generaci. S dobou se snaží jít se vším všudy, po vzoru youtuberů či sportovců řada z nich přišla s vlastním merchem – prodejem...

15. září 2025

Green Deal či doprava. Volební lídři se utkají v debatě v největším kraji

Témata Green Deal, doprava či migrace zaměstnají zástupce stran a hnutí ve volbách ve Středočeském kraji v předvolební debatě na CNN Prima News, která je od 21 hodin. Právě Středočeský kraj je...

15. září 2025

V Grónsku začalo velké vojenské cvičení NATO. Jednotky USA se nezapojily

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen přicestoval společně s jeho islandským a norským protějškem do Grónska. Vládní představitelé největší ostrov světa navštívili při příležitosti velkého...

15. září 2025  19:49

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

15. září 2025  19:15

V centru Brna jsou slyšet výstřely. Jde o taktické cvičení, uklidňuje policie

Taktické cvičení provádí v pondělí večer jednotky integrovaného záchranného systému v budově brněnského Janáčkova divadla. Policie v některých okolních ulicích omezila provoz a veřejnost poprosila,...

15. září 2025  19:08

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Vysíláme

Izraelská společnost je rozpolcená válkou. Armáda má důvěru veřejnosti, na rozdíl od vlády premiéra Benjamina Netanjahua. V Rozstřelu o tom hovořil Tomáš Ratner, který strávil v Izraeli deset dní....

15. září 2025

V Česku se během týdne ochladí. O víkendu přijde babí léto s teplotami nad 25 °C

Počasí v Česku bude v první polovině tohoto týdne proměnlivé, meteorologové očekávají slunce, přeháňky i silnější vítr. Nejvyšší denní teploty mohou v úterý a ve středu klesnout pod 20 stupňů Celsia,...

15. září 2025  6:45,  aktualizováno  18:38

Hlučící kaliči ustoupí těm, kteří tam bydlí. Kladno rozšířilo noční klid do dalších ulic

Působení vyhlášky o nočním klidu na dnešním jednání rozšířili kladenští zastupitelé. Nově se bude týkat i lokality takzvaného podloubí v ulici Československé armády. Provozovnám, jako jsou...

15. září 2025  18:33

Stát zajistil rozsáhlý Ludvíkův majetek i peníze, které na účty teprve dorazí

Státní zástupkyně zajistila majetek bývalého ředitele motolské nemocnice v Praze Miloslava Ludvíka, který je obviněný z ovlivňování zakázek, a jeho ženy. Týká se to nemovitostí i bankovního účtu....

15. září 2025  17:59

Česká vzdušná posila proti Rusku je v Polsku. Vrtulníky mohou drtit i obrněnce

Tři české vrtulníky Mi-171Š v pondělí odpoledne přistály na východní hranici Polska. Přiletěly tam kvůli posílení obrany východního křídla Severoatlantické aliance (NATO) v reakci na ruský dronový...

15. září 2025  17:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Pásma Gazy chce udělat místo, kde nelze žít, obvinil katarský emír Izrael

Katarský emír Tamím bin Hamad Sání a další vůdci ostře zkritizovali Izrael. Na pondělním summitu arabsko-islámských zemí v Dauhá podle agentur řekl, že snahou Izraele je z Pásma Gazy udělat místo,...

15. září 2025  17:40

Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků nečekaně chyběl

Ve svatovítské katedrále se po roce opět sešlo sedm klíčníků, kteří společně otevřeli dveře Korunní komory. Poté následovalo samotné vyzvednutí korunovačních klenotů, které památkáři postupně vyňali...

15. září 2025  13:31,  aktualizováno  17:37

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.