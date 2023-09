Výtvarník ukradl bankovky zapůjčené k vytvoření děl. Vystavil jen prázdné rámy

Jens Haaning je konceptuální umělec, který se ve svých dílech zaměřuje na moc a nerovnost. V 2021 ho muzeum moderního umění Kunsten v Aalborgu na severu Dánska požádalo, aby znovuvytvořil dvě svá dřívější díla, která vznikla za pomoci desítky bankovek nalepených v rámech představujících průměrné příjmy každého Dána. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

Starší obraz jménem Průměrný roční příjem Dána z roku 2007 zobrazoval korunové bankovky připevněné na plátně v rámu. Druhé Haaningovo dílo pojednávalo o rakouských příjmech z roku 2011 a používalo pro změnu eurové bankovky.

Muzeum poskytlo ze svých rezerv na znovuvytvoření děl přibližně 532 tisíc dánských korun (1,7 milionu Kč) a také umělci vyplatilo honorář ve výši přibližně 40 tisíc korun (130 tisíc Kč). Když však zaměstnanci rozbalili nově dodaná díla před výstavou, našli pouze dva prázdné rámy s názvem Seber prachy a zmiz.

Udělejte totéž!

Muzeum tato nová díla sice vystavila, ale požádala Haaninga, aby zapůjčené peníze vrátil. Protože to umělec odmítl, celá věc skončila u kodaňského soudu. Ten v pondělí rozhodl, že musí peníze vrátit. Dodal ale, že honorář mu náleží.

„Nejsme bohaté muzeum. Musíme si dobře rozmyslet, za co utrácíme svoje naše finanční prostředky. Nikdy to není více, než si můžeme dovolit,“ komentoval rozuzlení kauzy ředitel muzea Lasse Andersson.

Haaning kontroval rozhovorem s dánským rozhlasem: „Smysl mé práce spočívá v tom, že jsem si vzal jejich peníze. Není to krádež. Je to boření pravidel. Právě porušení smlouvy je součástí toho, co dělám,“ dodal.

„Vyzývám ostatní lidi, kteří mají stejně mizerné pracovní podmínky jako já, aby udělali totéž. Pokud sedí v nějaké pos..né práci a nedostávají zaplaceno, seberte, co můžete, a zmizte,“ apeloval Haaning v rozhovoru podle The Guardian.