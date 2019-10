V Dánsku přestěhovali 120 let starý maják. U pobřeží mu hrozilo zřícení

9:43 , aktualizováno 9:43

Na severozápadě Dánska byl v úterý přesunut 120 let starý maják, kterému v důsledku eroze pobřeží hrozilo, že se zřítí do Severního moře. Maják Rubjerg Knude byl vyzdvižen na podvozky a během zhruba desetihodinové operace byl po kolejích převezen sedmdesát metrů dál do vnitrozemí, informovala o tom agentura DPA.