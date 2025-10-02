Ukrajina patří do EU, míní dánská premiérka. Chce obejít Orbánovo veto

„Rozšiřování Evropské unie je součástí naší strategie, měli bychom se toho držet,“ uvedla dánská premiérka, která setkání pořádala.
Předseda unijních summitů António Costa hledá mezi členskými státy bloku podporu pro prolomení současné patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.
|
Na Rusku budeme závislí, říká Orbán přes tlak Trumpa. Ukrajincům přiznal hrdinství
Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa se ale snaží prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou států, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra Viktora Orbána. „Nepřipadá v úvahu,“ reagoval však na podobné úvahy maďarský premiér.
„Nikdo nemůže blokovat naši cestu do EU, je to vůle našeho lidu, Ukrajinci chtějí, aby se naše země stala v budoucnosti členem Evropské unie,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se zúčastnil čtvrteční závěrečné tiskové konference po boku dánské premiérky.
|
Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán
Evropa podle něj i v tomto případě musí ukázat svou jednotu. Připomněl zároveň, že Rusko začalo nynější válku právě kvůli tomu, že si Ukrajinci vybrali evropskou budoucnost.
Vznik Evropského politického společenství (EPC) inicioval v květnu 2022 francouzský premiér Emmanuel Macron a jednalo se o reakci právě na ruskou invazi na Ukrajině. Neformální platforma má podporovat politický dialog v Evropě a přispívat k její stabilitě, bezpečnosti a prosperitě. První setkání se konalo na podzim 2022 v Praze.