Ukrajina patří do EU, míní dánská premiérka. Chce obejít Orbánovo veto

Autor: ,
  18:20
Dánská premiérka Mette Frederiksenová odmítla nápad předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, aby EU uzavřela s Ukrajinou pouze strategické partnerství, namísto jejího budoucího členství. Nedovolím jedné zemi, aby rozhodovala za celou EU, prohlásila Frederiksenová po skončení summitu Evropského politického společenství v Kodani.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová vítá maďarského premiéra Viktora Orbána v...

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vítá maďarského premiéra Viktora Orbána v den neformálního setkání lídrů Evropské unie v Kodani. (1. října 2025) | foto: Piroschka Van De WouwReuters

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na jednání evropských lídrů v Kodani....
Maďarský premiér Viktor Orbán a chorvatský premiér Andrej Plenkovič se účastní...
Viktor Orbán (28. září 2025)
13 fotografií

„Rozšiřování Evropské unie je součástí naší strategie, měli bychom se toho držet,“ uvedla dánská premiérka, která setkání pořádala.

Předseda unijních summitů António Costa hledá mezi členskými státy bloku podporu pro prolomení současné patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

Na Rusku budeme závislí, říká Orbán přes tlak Trumpa. Ukrajincům přiznal hrdinství

Stávající pravidla vyžadují, aby každou fázi přístupového procesu podpořilo všech 27 zemí EU jednomyslně, Costa se ale snaží prosadit možnost schválení jen kvalifikovanou většinou států, a tak obejít nynější veto maďarského premiéra Viktora Orbána. „Nepřipadá v úvahu,“ reagoval však na podobné úvahy maďarský premiér.

„Nikdo nemůže blokovat naši cestu do EU, je to vůle našeho lidu, Ukrajinci chtějí, aby se naše země stala v budoucnosti členem Evropské unie,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se zúčastnil čtvrteční závěrečné tiskové konference po boku dánské premiérky.

Možná tam náš dron letěl, no a? Ukrajina není suverénní země, řekl Orbán

Evropa podle něj i v tomto případě musí ukázat svou jednotu. Připomněl zároveň, že Rusko začalo nynější válku právě kvůli tomu, že si Ukrajinci vybrali evropskou budoucnost.

Vznik Evropského politického společenství (EPC) inicioval v květnu 2022 francouzský premiér Emmanuel Macron a jednalo se o reakci právě na ruskou invazi na Ukrajině. Neformální platforma má podporovat politický dialog v Evropě a přispívat k její stabilitě, bezpečnosti a prosperitě. První setkání se konalo na podzim 2022 v Praze.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Popírání klimatické krize i vítání spojení levice. Zeman vystoupil na debatě s Maláčovou

Aktualizujeme

Pražská jednička hnutí Stačilo! Jana Maláčová ve čtvrtek večer zakončuje svou sérii debat po pražských sídlištích v pivovaru na Ládví. Na místě vystupuje také exprezident Miloš Zeman. Ten vítá...

2. října 2025  15:46,  aktualizováno  18:41

ŽIVĚ: Babiš podává ruku komunistům, prohlásila na happeningu proti komunismu Němcová

Přímý přenos

Několik stovek lidí se zatím sešlo na happeningu NE komunistům, který se dnes odpoledne až do pozdního večera koná na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  18:33

Svět řeší volby v Česku a ptá se: bude Praha dál krmit ukrajinskou artilerii?

Premium

Parlamentní volby v nevelké středoevropské zemi by světová média za normálních okolností nejspíš okázale ignorovala, ty letošní jsou však jiné. Česko si totiž díky muniční iniciativě vysloužilo...

2. října 2025  18:30

Volby 2025 ONLINE: Lídři pěti politických stran se utkali v předvolební debatě

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

2. října 2025  18:27

Hádka Konečné a Hřiba o kolaborantech. Řešila se i možná spolupráce s ANO

Pět lídrů stran, které se mají šanci dostat do Sněmovny, debatovalo na televizi Nova. Na úvod šéf hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že nikdo ze Starostů nebude vyjednávat s hnutím ANO ohledně povolební...

2. října 2025  11:27,  aktualizováno  18:24

Ukrajina patří do EU, míní dánská premiérka. Chce obejít Orbánovo veto

Dánská premiérka Mette Frederiksenová odmítla nápad předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, aby EU uzavřela s Ukrajinou pouze strategické partnerství, namísto jejího budoucího členství. Nedovolím...

2. října 2025  18:20

Teror v Manchesteru. Útočník najel do lidí před synagogou, dva zemřeli

Po útoku před synagogou v Manchesteru zemřeli tři lidé včetně pachatele, kterého policisté zastřelili. Útočník, jenž na předměstí Crumpsall najel dopoledne autem do lidí a zaútočil rovněž nožem,...

2. října 2025  12:08,  aktualizováno  18:07

Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek

Kurzy sázkových kanceláří jsou alternativou k předvolebním průzkumům. Bookmakeři bývají přesní - trefili se například u volby prezidenta v roce 2023 nebo v prezidentské volbě v USA. U předchozích...

2. října 2025

Kopání do dveří a vulgární nadávky. Lékař musel krotit agresivního opilce

Dramatické chvíle zažil zdravotnický personál i pacienti na Olomoucku, kde opilý muž ve zdravotním středisku slovně zaútočil na doktora a sestru, a nakonec došlo i na fyzickou potyčku. Lékaře celá...

2. října 2025  17:32

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  17:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zavřeli mě na celu s feťáky i vrahy, na samotce jsem dřepoval, líčí Pavel Novotný

Premium

Exstarostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného propustili ve čtvrtek z vězení. V rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně popsal vztahy s ostatními vězni, jako je například vrah Jaroslav Stodola či politik...

2. října 2025  17:06

Koloběžkář narazil do auta. Pomohli mu hasiči, kteří jeli právě kolem na výlet

Že je pro hasiče pojem volno relativní, potvrdila ve středu dopravní nehoda, jež se odehrála v jedné z olomouckých ulic. Koloběžkář se tam zranil poté, co narazil do auta, téměř ihned se ale dočkal...

2. října 2025  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.