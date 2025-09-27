Dánsko žije v nejistotě, stejně tak jeho evropští spojenci.
Neznámé drony odhalily zranitelnosti evropského vzdušného prostoru. Ukázalo se, že identifikace či zneškodnění těchto dronů není nic jednoduchého.
Podle názoru analytiků mohly být drony vypuštěny v těsné blízkosti dánských hranic, třeba z některé z námořních lodí. Snahy o jejich zneškodnění byly neúspěšné, rovněž se nepodařilo zadržet jejich operátory.
Události okolo sabotáže plynovodu Nord Stream 2 ukázaly, že prokazování viny může být nadmíru složitý úkol na dlouhou dobu a Rusové nemusí být úplně za vším nekalým děním, které se u Evropy odehrává.