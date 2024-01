Ať následuje dánský příklad a řekne, kdy abdikuje, vyzývá Karla III. britský tisk

Karel III. usedl na britský trůn v září 2022 poté, co v 96 letech zemřela jeho matka, královna Alžběta II. V důsledku britské koloniální politiky se stal vládcem 14 zemí. Otázky o Karlově délce panování vyvolal nejen jeho věk, ale i výrazně vyšší obliba jeho syna, poznamenala agentura AFP.

„Král Karel by se mohl rozhodnout abdikovat za pět nebo deset let a předat trůn Williamovi a Kate, dokud jsou ještě mladí, protože rozhodnutí královny Margrethe přijali v Dánsku opravdu dobře,“ řekl deníku Daily Mail královský životopisec Phil Dampier.

Karla by k tomu mohla vést vůle učinit co nejlepší rozhodnutí pro britskou královskou rodinu jako celek, uvádí Dampier a připomíná, že britský korunní princ a jeho manželka mají velmi dobré vztahy s dánským princem Frederikem, který se ujme vlády v neděli.

Dánská panovnice své rozhodnutí oznámila 31. prosince a podle průzkumu s jejím krokem souhlasí více než 80 procent obyvatel, píše agentura AFP. Podobně se rozhodli již dříve i jiní panovníci: španělský král Juan Carlos I. abdikoval v roce 2014, o rok dříve tak učinili nizozemská královna Beatrix a belgický král Albert II. V poslední době stoupá tlak i na švédského krále Carla Gustafa, kterému je 77 let.

„Král Karel by měl následovat dánský příklad a říct nám, kdy abdikuje,“ píše deník The Guardian, který si jako jeden z mála britských deníků dovolí otevřenou kritiku královské rodiny. Dánská abdikace je podle The Guardianu „znakem citlivé konstituční monarchie“.

„Pro radikály by mohla být geriatrická evropská monarchie pohřbená v domech s pečovatelskou službou vítaná. Snižuje to riziko nehod a skandálů, jaké postihly Španělsko za vlády Juana Carlose, nebo vměšování do demokratické politiky,“ píše The Guardian. Práce krále, ač ceremoniální, je náročná a nikdo by ji neměl zastávat až do smrti, zejména pokud má připraveného následníka, dodal The Guardian.