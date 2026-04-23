Po srážce vlaků v Dánsku jsou čtyři lidé v kritickém stavu

Sedmnáct zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vlaků severně od dánské metropole Kodaně. Stav čtyř lidí je kritický, informovala dánská agentura Ritzau s odvoláním na místní úřady. Vlaky se srazily kolem 6:30 z dosud nejasných příčin na železniční trati mezi obcemi Hilleröd a Kagerup, asi 40 kilometrů severně od Kodaně.

Regionální úřady na místo vyslaly nejméně sedm sanitek, transportní vozidla a další zdravotnické týmy.

Na místě bylo i mnoho policistů a nasazen byl i vojenský vrtulník. Sousední silnice byla na delší dobu uzavřena.

Čelní srážka dvou vlaků severně od Kodaně si vyžádala sedmnáct zraněných. (23. dubna 2026)
Šéf záchranářů televizi TV2 řekl, že se vlaky srazily při poměrně vysoké rychlosti. Všichni cestující už soupravy opustili nebo z nich byli vyproštěni.

Fotografie z místa nehody ukazují zničené přední části vlaků, ale oba zůstaly stát na kolejích. Za provoz vlaků na místní trati je podle deníku Jyllands-Posten odpovědná společnost Lokaltog A/S, která zatím také nesdělila nic konkrétního k příčině kolize.

Hilleröd (červeně), Kagerup (modře)

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Kde jsem? V pytli, vtipkoval opilý muž se strážníky. Nadýchal smrtící dávku

ilustrační snímek

Velmi veselou náladu měl muž, který posedával u silnice v Brně. Když jej oslovili strážníci, se smíchem na ně chrlil vtipy. Při dechové zkoušce však nadýchal hodnotu, která může být smrtelná, proto...

23. dubna 2026  10:31

České zdravotnictví je úspěšné, šampion ale přestal trénovat, shodují se experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Zdravotnictví v Česku“ jsou ředitel rozvoje...

České zdravotnictví má špičková centra, nízké přímé platby pacientů a výbornou dostupnost péče. Zároveň ale čelí personální krizi, rigidnímu systému a zaostává v digitalizaci. V iDNES Lounge o tom...

23. dubna 2026  10:30

Česko jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček při představení hospodářské koncepce...

Česká republika jedná se Slovenskem o možnosti dodávek pohonných hmot do ČR z rafinerie Slovnaft. Jde o reakci na hrozbu výpadku dodávek z Německa, odkud Česko v současné době čerpá kolem 30 procent...

23. dubna 2026  10:19

Trumpův zmocněnec lobbuje u FIFA: Írán nahraďte na mistrovství světa Itálií

Necelých padesát dnů před prvním výkopem pořád není jasno. Bude fotbalový šampionát v Americe kompletní? A zúčastní se ho Írán, který je se Spojenými státy, hlavním pořadatelem turnaje, ve válce?...

23. dubna 2026  9:27,  aktualizováno  10:17

Poslanci schvalují smlouvu se Slovenskem o spolupráci zdravotnických záchranářů

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

Poslanci budou ve čtvrtek schvalovat česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech. Na české straně jsou to Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj,...

23. dubna 2026,  aktualizováno  10:41

Nález odloženého zavazadla uzavřel Florenc. Obě linky metra stanicí projíždějí

Nález odloženého zavazadla zaměstnal složky Integrovaného záchranného systému v...

Nález podezřelého kufru ve čtvrtek ráno ovlivnil provoz stanice metra Florenc na lince B i C. Policie metro dočasně uzavřela, vlaky stanicemi pouze projíždějí.

23. dubna 2026  10:04

Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, prohlásil je za neplatné

Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro...

Voliči v americkém státě Virginie v úterý schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres z pera demokratů. Republikáni by kvůli němu mohli v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů...

22. dubna 2026  9:22,  aktualizováno  23. 4. 10:01

Změnil holičství v Česku, teď trpí vzácnou nemocí. Značka Tomáše Kožíška nekončí

Tomáš Kožíšek (23. dubna 2026)

Tomáš Kožíšek, muž spojovaný s nástupem barbershopů v Česku, čelí vzácnému neurologickému onemocnění. Zakladatel Thomas’s Barbershopu už dnes nestříhá a pohybuje se na vozíku, jeho značka ale...

23. dubna 2026  9:51

Padělky slavných autorů prodával za miliony. Nyní u nás vystavuje vlastní práci

Německý umělec Wolfgang Beltracchi, který se proslavil jako padělatel umění.

Kontroverzní německý malíř a slavný padělatel umění Wolfgang Beltracchi bude poprvé vystavovat v Praze. Tentokrát ale nikoli jako padělatel, nýbrž jako autor vlastních děl. V Obecním domě uvede...

23. dubna 2026  9:50

Sporné pobodání v Ústí. Bradáčové se nelíbí rozsudek, soud kauzu znovu otevře

Pobodání na Severní Terase má podle policie na svědomí 32letý muž. Soud ho...

Nejvyšší soud (NS) nařídil znovu otevřít kauzu pobodání muže v parku Severní Terasa v Ústí nad Labem. Ondřej Malý dostal za pokus o zabití čtyřletý trest vězení. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka...

23. dubna 2026  9:39

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Po srážce vlaků v Dánsku jsou čtyři lidé v kritickém stavu

Čelní srážka dvou vlaků severně od Kodaně si vyžádala sedmnáct zraněných. (23....

Sedmnáct zraněných si vyžádala čelní srážka dvou vlaků severně od dánské metropole Kodaně. Stav čtyř lidí je kritický, informovala dánská agentura Ritzau s odvoláním na místní úřady. Vlaky se srazily...

23. dubna 2026  9:35

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v Brně-Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných. Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v...

23. dubna 2026  9:24

