Regionální úřady na místo vyslaly nejméně sedm sanitek, transportní vozidla a další zdravotnické týmy.
Na místě bylo i mnoho policistů a nasazen byl i vojenský vrtulník. Sousední silnice byla na delší dobu uzavřena.
Šéf záchranářů televizi TV2 řekl, že se vlaky srazily při poměrně vysoké rychlosti. Všichni cestující už soupravy opustili nebo z nich byli vyproštěni.
Fotografie z místa nehody ukazují zničené přední části vlaků, ale oba zůstaly stát na kolejích. Za provoz vlaků na místní trati je podle deníku Jyllands-Posten odpovědná společnost Lokaltog A/S, která zatím také nesdělila nic konkrétního k příčině kolize.
Hilleröd (červeně), Kagerup (modře)
