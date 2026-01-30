„Vlajky nevystavili zaměstnanci amerického velvyslanectví a jejich umístění s velvyslanectvím nikdo nekoordinoval. Dokud se nás nezeptalo jedno z médií, nevěděli jsme, proč byly vlajky umístěny do květináčů před velvyslanectvím,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z mluvčích amerického ministerstva zahraničí k incidentu v Kodani s tím, že obecně je umisťování předmětů v okolí budovy zakázáno.
Proto je ambasáda v úterý nechala odstranit, což pobouřilo nejen dánské veterány. Právě ti tam totiž oněch čtyřiačtyřicet vlajek přinesli. A to poté, co prezident USA zpochybnil přínos dánských a dalších neamerických vojáků na Američany vedených misích v Afghánistánu. Trump řekl, že ani nebyli na frontě a působili spíš v pozadí.
Konkrétně z Dánska tam přitom padlo čtyřiačtyřicet vojáků, vlajky tak symbolizovaly každého z nich. Kvůli odstranění vlajek se následně sešli zástupci Spojených států, Dánska a Grónska, píše list The Washington Post. „Vlajky umístěné v úterý odpoledne byly v souladu s našimi zásadami odstraněny a vráceny těm, kteří je tam umístili,“ vysvětlil mluvčí.
„Další, později umístěné vlajky jsou v současné době na místě a zůstanou tam,“ dodal. Za odnesením vlajek podle něj nebyl zlý úmysl. Pracovníci ambasád obvykle uklidí vše, co tam zanechají demonstranti, včetně transparentů, plakátů – a také vlajek.
Současné napětí mezi Dány a Američany se začalo stupňovat s tím, jak Trump zesiloval své požadavky ke Grónsku, autonomnímu dánskému území. Spojené státy by ho podle Trumpa měly získat, což jak Dánsko, tak samotné Grónsko odmítá. Po týdnech slovních výměn a vysílání vojáků americký prezident ujistil, že ostrov nehodlá získat silou. Situace se sice uklidnila, ale do normálu se rozhodně nevrátila, což ostatně ukázal i přešlap z Kodaně.