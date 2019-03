Měli padnout, ne se vracet, řekl o islamistech. Dánský ministr čelí kritice

16:56 , aktualizováno 16:56

Pro Dánsko by bylo lepší, kdyby jeho občané, kteří se v minulých letech připojili k teroristické organizaci Islámský stát (IS), v bojích na Blízkém východě padli. Řekl to ve středu dánský ministr spravedlnosti Sören Pape Poulsen. Jeho výrok vyvolal kritiku z řad opozice, informovala agentura AFP.