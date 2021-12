Bouře v Dánsku zaskočila zákazníky prodejny IKEA. Museli v ní přenocovat

Část severního Dánska zasáhla ve středu silná sněhová bouře, ve městě napadlo nejméně 25 centimetrů sněhu. Kolabovala doprava, na několika místech se přerušily dodávky elektřiny. Stovky lidí přečkaly noc na letišti v Aalborgu, policie kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nedoporučovala, aby lidé v oblasti sedali za volant.

O přístřeší požádalo též několik lidí v místní prodejně nábytkářského řetězce IKEA. Úkryt v obchodě našlo i několik zákazníků z vedlejší prodejny s hračkami. „Skupina přespala v showroomu, kde jsou postele, matrace a rozkládací pohovky,“ uvedl vedoucí prodejny nábytku Peter Elmrose. Dodal, že pro obchod je to nová situace. „Ale všechno jsme nakonec zvládli,“ řekl místnímu listu Nordjyske.

one of the big news stories in Aalborg last night was that 27 people were stranded in an IKEA overnight due to the blizzard pic.twitter.com/h7aXJAHPuV