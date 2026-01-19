Trump nám chce sebrat 98 procent území, je to nespravedlivé, říká dánský diplomat

Donald Trump dává najevo, že od ovládnutí Grónska ho nic neodradí. Jak na to reaguje dánská veřejnost?
V Dánsku se v sobotu konaly velké demonstrace. Neviděl jsem žádné oficiální statistiky, ale jen v Kodani bylo podle mého odhadu nejméně 20 tisíc lidí a pokojně demonstrovali proti Trumpovým záměrům. Další demonstrace se konaly i v Nuuku v Grónsku a ve všech velkých dánských městech. Lidé jsou skutečně velmi pobouřeni tím, co Trump říká a co požaduje. Jeho zatím poslední hrozbou byla cla. Lidé to samozřejmě probírají s přáteli i rodinou a jsou opravdu znepokojeni.
Jde o Trumpův odkaz a touhu zvětšit Spojené státy. A to je koloniální přístup k mezinárodním vztahům, tedy něco, proti čemu USA po desetiletí, ne-li staletí bojovaly.